£¶£µºÐ¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤¬ºÆº§¡¡Å¥¾ÂÎ¥º§·à¤Î½ý¤òÌþ¤ä¤·¤¿£²£³ºÐÇ¯²¼½÷Í¥¤ÎàºÍÇ½á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬¡¢½÷Í¥¤ÇÈþ½Ñ²È¤Î¾¾²¼Ë¨»Ò¡Ê£´£²¡Ë¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤¬ºÆº§¤ÈÂè£±»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¤¸¤¿¤¬¡¢Á¥±Û¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢»Ò¶¡¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£Á¥±Û¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Á°ºÊ¡¦¾¾µï°ìÂå¡Ê£¶£¸¡Ë¤ÈÅ¥¾Â¤ÎÎ¥º§·à¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¡Ö·ëº§¤Ï¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¿¼¤¤½ý¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤Îµ»ö¤ÇÁ¥±Û¤ÏºÆº§¤·¡¢Âè£±»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿Éã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á¥±Û¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢»Ò¶¡¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¡¢Á¥±Û¼«¿È¤â»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀÅ¤«¤Ë²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Î¾¾²¼¤Ï£²£³ºÐÇ¯²¼¡££¹£·Ç¯¤Ë¡ÖÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££°£±Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²Æ¿§¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£°£³Ç¯¤Ë¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Êì¹»¤Ëµ¢¤ë¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ÎËµ¤éÈþ½Ñ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢à¥Á¥ç¡¼¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Èá¤È¤·¤Æ¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£À¤³¦¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯£±·î¤Ë¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¸òºÝ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â³Êó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½çÄ´¤Ê¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£Á¥±Û¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£²£°£°£±Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¾¾µï°ìÂå¤ÈÅ¥¾Â¤ÎÎ¥º§·à¤ò·«¤ê¹¤²¡¢À¤´Ö¤ÎÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡££²£°£±£·Ç¯¤ËÄ´Ää¤ò·Ð¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Î¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¥º§À®Î©Á°¡¢¾¾µï¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤ÇÁ¥±Û¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òË½Ïª¡£Åö»þ¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÈèÊÀ¤·¡¢¡ØËÜÅö¤ËÈè¤ì¤¿¡Ù¡ØÎ¥º§¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ù¡Ø¤â¤¦·ëº§¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¼þ°Ï¤Ë¼å²»¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À¤È¤Î¸òºÝ¼«ÂÎ¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á¥±Û¤µ¤ó¤Ï¾¾²¼¤µ¤ó¤Î¥Á¥ç¡¼¥¯¥¢¡¼¥È¤ÎºÍÇ½¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¡£¿©ÄÌ¤ä¤ª¼ò¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë°ú¤«¤ì¹ç¤¦Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£²¿Í¤ÏÈÖÁÈ¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃç¤ò¿¼¤á¡¢£²£±Ç¯²Æ¤´¤í¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤â¹¤¤¡£¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤è¤¯¾Ð¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿Á¥±Û¤µ¤ó¤ò¡¢¾Ð´é¤Ç¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£Á¥±Û¤µ¤ó¤Ï¡Ø»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬°ìÈÖ¤Î¹¬¤»¡Ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É»Å»ö¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢°é»ù¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Å¥¾ÂÎ¥º§·à¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àÀÅ¤«¤Ë²¹¤«¤¤²ÈÄíá¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£