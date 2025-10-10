全国無料放送のBS12 トゥエルビにて、特撮映画『大怪獣ガメラ』の4Kデジタル修復作業に密着した特別番組『船越英一郎の昭和再生ファクトリー」特番 ～『大怪獣ガメラ4Kデジタル修復作業に密着！～』が、11月2日20時33分より放送される。 参考：ガメラ生誕60周年プロジェクト始動4Kデジタル修復版「昭和ガメラ」3作品含む特集上映も 本特番は、「昭和再生ファクトリー」と特撮映画『ガメラ』シリ