¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê£´£°¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ËÇº¤à¥Þ¥Þ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ£ËÜ¤Î¤â¤È¤Ë¡Ö¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤â»Ò¶¡¤âÁ´°÷Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼Éþ¤òÃå¤ÆÄ©¤à½¬´·¤¬µ¿Ìä¤À¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ÍºÇ½é¡¢»ä¤â¡Ø²¿¤Ç¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸ÉþÃå¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤¯¤é¤¤»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ì²óÃå¤Æ¤ß¤Æ²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£È¿¹ü¿´¤â¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡ÖµÕ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤·¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´¶¾ð¤òÌµ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÏÃ¯¤â¤â¤Ï¤äµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸ÄÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤ª¼õ¸³¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»äÎ©¤Ã¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤Î³Ø¹»¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤òÂç»ö¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃå¤Æ¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤Î¥«¥é¡¼¤ò¤½¤Î»Ò¤¬ÇØÉé¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤À¤«¤é¡Ø¸ÄÀ¤ò¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¸ÄÀ¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë³Ø¹»¤òÁª¤Ö°Ê³°¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤½¤³¤â¹Í¤¨¤Æ¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢·è¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÉþÁõ¤À¤±¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£±²óÃå¤Æ¤ß¤¿¤é²¿¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¡Ê¼õ¸³¤Ï¡Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£