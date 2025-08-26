8月24日に放送された松本潤主演のドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）第6話の視聴率が、9.6％だったことがわかった（ビデオリサーチ調べ、世帯平均、関東地区、以下同）。第5話の視聴率も同じく9.6％で、2話連続の9％台となった。

医療における19番目の新領域「総合診療科」がテーマのヒューマン医療エンターテインメントで、松本は初の医師役に挑戦しているが、視聴率はやや苦戦気味だ。

第1話と第2話は11％台だったが、第3話・第4話は10％台に、そして第5話・第6話は9％台と徐々に下降。第6話までの平均は10.4％となっている。

「TBS『日曜劇場』といえば、いまや民放ドラマの最高峰。2023年以降で平均視聴率が10％を割ったのは、『Get Ready!』（9.4％、2023年1月期）、『下剋上球児』（9.6％、2023年10月期）、『海に眠るダイヤモンド』（8.3％、2024年10月期）だけです。『19番目のカルテ』も、なんとしても10％台をキープしたいところでしょう」（芸能記者）

だが、その前に立ちはだかる “大きな壁” があるという。

「日本テレビ系の『24時間テレビ』が8月30〜31日に放送されます。今回マラソンに挑戦するのは、SUPER EIGHTの横山裕さん。その『24時間テレビ』の直後、21時から放送されるのがSixTONESの看板番組『ゴールデンストーンズ』です。この回は両国国技館からの生中継で、マラソンを走り終えた横山さんらの様子も伝えることになるでしょう。

その裏番組となるのが『19番目のカルテ』で、視聴率も『ゴールデンストーンズ』の影響を大きく受けることになりそうです。皮肉にも同じ事務所の後輩が、松本さんの視聴率を奪いにくる形ですね」（同）

マンネリと言われる『24時間テレビ』だが、2024年にタレントのやす子が国技館にゴールした直後の20時45分には、瞬間最高視聴率25.4％をマーク。その直後の『行列のできる相談所』も、12.9％と高い視聴率を記録した。今回も、同様に高い視聴率となるのは間違いなさそうだ。

10％割れ目前の『19番目のカルテ』。巻き返せるか──。