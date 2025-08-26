

柄本明、渡辺えり、江口のりこ、佐藤B作、笹野高史

柄本明、渡辺えり、江口のりこ、佐藤B作、笹野高史が26日、都内で行われた「また本日も休診 山医者のうた」製作発表記者会見に出席した。

柄本明が座長を務める劇団東京乾電池にも所属する江口のりこ。いわば柄本の秘蔵っ子とも言える立場。江口は「このお話を頂いた時に明治座とか歴史のある劇場でお芝居できるのはとても嬉しいなと思いました。メンバーは先輩方が…すごくて正直しんどいなと思ったんですけど、勉強になることもたくさんあるし、日に日に楽しみだという気持ちが大きくなっています」と率直に語った。

この日、渡辺から「私たち、動物の役もやりたいと思わなかった？」と聞かれ「そうは思わなかったです」と返し、さらに、山形で行われる千秋楽後の打ち上げを楽しみにしている渡辺が「みんなそのまま帰るの？」と尋ねると「そうですね」とあっさりと回答するなど、江口らしさ全開で会場の笑いを誘った。

本作は、那須高原の山奥にある診療所で、医師・見川鯛山が村人たちと繰り広げる日常を描いた『田舎医者』シリーズの舞台化。作者である見川鯛山が実際に体験した出来事をもとに、豊かな自然と人間の営みを描いた本作が、2021年上演の『本日も休診』から装いも新たに、二度目の舞台化を果たす。

主演・見川鯛山役は柄本明。その鯛山を尻に敷きつつ明るく支える妻・テル子役には渡辺えり。さらに、他人とのコミュニケーションが苦手で山中に一人暮らしの村人・阿久津民代役に江口のりこ、鯛山の悪友である村の大工・六役に佐藤B作、口が悪く正義感が強い警官・茶畠巡査役に笹野高史が出演。鯛山先生と妻・テル子、そして一も二癖もある個性的な村人が織りなす日常を人情味たっぷりに描き出す。

明治座では、10月23日(木)〜11月2日(日)に上演予定。