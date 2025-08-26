脱・税理士の菅原氏が警鐘！「遺言書トラブルの元は“自分だけの保管”」円満相続の秘訣は『ラブレター遺言』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「相続に関するこの制度が大幅改良へ！財産を残す最適な方法について教えます！」と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が登場。相続で必ず知っておきたい遺言書の作成・保管方法について、実体験を交えながらわかりやすく語った。
動画は、「僕なんかは遺言書の知識があるので、この法務局の保管サービスを使ってもいいかなと思う。でも、わからない人だったら、公正証書遺言をお勧めしますね」と、知識・ケース別の遺言書の保管サービスの選び方選択を呼びかけるところからスタート。視聴者から『遺言書はどこに託すのが最もスムーズ？』『遺言書作成をどこまで周知すべき？』という質問を受け、菅原氏自身も「50歳で遺言書を書く」と35歳のときから決めていたエピソードを打ち明けた。
「みんな遺言書の大切さは分かっているんだけど、ズルズル先延ばしにして、結局書かずに亡くなって、トラブルになるケースを山ほど見てきた」と現場での経験を語り、「だからこそ“いつ書くか”を宣言しておくのが大切」と強調。公正証書遺言・自筆証書遺言など3種の遺言方式を解説しつつ、「自分で書いて引き出しや仏壇に隠す“自筆証書遺言”は最もトラブルになりやすい」と警鐘を鳴らした。
その理由として、「家族が遺言書を見つけても勝手に開封すれば5万円の罰金が科される」「開封が無効になるわけではないが、遺言書が燃やされたり隠されたら意味がない。財産分割で揉めて絶縁状態になることもある」と具体例と共に解説。また「日付抜けや土地の住所ミスなどがあれば遺言自体が無効になる」と細かい落とし穴にも注意を促した。
そうした中、菅原氏は「公正証書遺言で公証役場に保管し、執行者を決めて写しを渡すのが最も安心」と断言。その理由は「偽造や紛失のリスクがなく、専門家が内容を確認してくれる」ためだという。一方で「2020年から始まった法務局の自筆証書遺言保管サービス」なら「様式チェックや通知制度があり、知識がある人なら選択肢になる。これで“燃やす”“隠す”問題も避けられる」と最新制度にも触れ、「自分で書くならこれを活用しても良い」と語った。
さらに、「遺留分（相続人が最低限もらえる権利）は必ず知っておくべき」「どう分けるかだけでなく、生前の思いや“仲良くしてほしい”というメッセージも添えると、ラブレターのような遺言書になり、納得感が増す」と提案。「ラブレターっぽく書くのがおすすめかな」と締めくくった。
最後は「一番やってはいけないのは、自分で書いて誰にも言わずに隠すこと。これは最悪」と念押しして動画を終えた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
YouTubeチャンネル 「脱・税理士スガワラくん」はチャンネル登録者数100万人突破！ブログ 「脱！税理士 菅原のお金を増やす経営術！」は全国税理士ブログランキング第1位を獲得！」税理士でも言いづらい！お金に関する有益な情報やギリギリすぎる裏ワザをお伝えしていきます?