¡Ö½ÅÂç¤Êµ¬Ìó°ãÈ¿¤¬È½ÌÀ¡×iLiFE!¡¦ÆáÍö¤Î¤É¤«¡¢Ã¦ÂàÈ¯É½¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖiLiFE!¡Ê¥¢¥¤¥é¥¤¥Õ¡Ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆáÍö¤Î¤É¤«¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î25Æü¡¢27Æü¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
À¸ÃÂ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Î´ë²è¤ÏÃæ»ß¤Ë
¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤Ï25Æü¡¢¡ÚÆáÍö¤Î¤É¤«¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ØÆáÍö¤Î¤É¤«¡Ù¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ÅÂç¤Êµ¬Ìó°ãÈ¿¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö8·î27Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢ÆáÍö¤ò´Þ¤à9¿Í¤Ë¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÆáÍö¤Ï¤³¤ÎÆü¤ò°Ê¤ÆÃ¦Âà¤È¤·¡¢°Ê¹ß¤Î³èÆ°¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼8Ì¾¤Ë¤ÆÍ½ÄêÄÌ¤ê¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿À¸ÃÂ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¸½ºß¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Î´ë²è¡ÖiLiFE!¡ÚÆáÍö¤Î¤É¤«¡ÛÀ¸ÃÂº×±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ»ß¡¦Á´³ÛÊÖ¶â¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬ÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ä»ñ³Ê¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆáÍö¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈ¯É½¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈX¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤âº£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£ ÉðÆ»´Û¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
27Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬ÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ä»ñ³Ê¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âô»³¤ÎÊý¤òÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½Ð±é¤ÎÍýÍ³¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¼«Ê¬¤¬¤³¤Î2ÆüÁ°¤È¤¤¤¦Ä¾Á°¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤ÆÉðÆ»´Û¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅØÎÏ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¦Âà¤È¤Ê¤ë¼«Ê¬¤¬Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°Ê¾å¤ÏÀº°ìÇÕ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ºÆÅÙ¼Õºá¤·¤¿¡£
ÆáÍö¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ë½Ïª·ÏSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬24Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë²èÁüÅù¤ò¸ø³«¡£¿¿µ¶¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ÏSNS¤ÇÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£