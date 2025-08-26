旬を食卓に！みずみずしい「梨」を使った料理＆スイーツレシピ
自然の甘さを引き出す！旬の「梨」を使ったアイデアレシピ
甘みと歯ごたえがGOOD！「梨とにんじんのラぺ」
出典：https://www.instagram.com
にんじんがたくさん摂れるおなじみのメニュー キャロットラペに、梨をプラスしたのは@ru.ru_rumiさんの「梨とにんじんのラペ」。
作ったら少し時間を置いて、味がなじんだ頃が食べ頃です。作りおきおかずにもぴったりですね。
・にんじん……1本
・梨……1個
・塩……小さじ1/4
【A】
・酢、オリーブオイル……各大さじ2
・砂糖……大さじ1/2
・白だし……小さじ1/2
・刻みパセリ……適量
1. にんじんは千切りにし、塩をまぶし10分ほど置き、水気をしぼる。
梨は千切りにする。
2. ボウルにAを混ぜ合わせ、1を加えてよく混ぜ合わせる。
3. 器に盛り、お好みで刻みパセリをちらす。
梨とにんじんのラペ｜Instagram（@ru.ru_rumi）冷麺から誕生した「梨のキムチ和え」
出典：https://www.instagram.com
梨とキムチは韓国の冷麺で一緒に出てくる食材なので、相性は抜群。
そこからヒントを得たのが、@chie_annakaさんの「梨のキムチ和え」。「冷麺の上に乗っている梨をもっと食べたい！」から考えたのだそうです。
梨をナムルのように調理したこのメニュー、梨好きさんには見逃せないものになりそうですね。
・梨……1/2個
・きゅうり……1本
・キムチ……50g
・酢……小さじ1
・コチュジャン……小さじ1/3
・ごま油……3滴
・すりごま……小さじ1/3
・糸唐辛子……少々
1. キュウリは縦半分に切り、斜め薄切りにして、塩をして（分量外）塩もみしておく
2. 梨は薄いくし形切りにして、更に横2等分にする。キムチはざく切り
3. 1と2と調味料を和える
梨のキムチ和え｜Instagram（@chie_annaka）梨のフルーティな深みをプラス「シーフードと色々野菜とひよこ豆のトロピカルカレー」
出典：https://www.instagram.com
@asatisstakaさんの「シーフードと色々野菜とひよこ豆のトロピカルカレー」は、冷凍したバナナと梨のすりおろし入り。
カレーのスパイスと野菜の水分に果汁が加わって、キャラメルのようなコクがプラスされ、まろやかで奥行きのある味わいになりました。いつものカレーがぐっと華やぐ一品です。
シーフードと色々野菜とひよこ豆のトロピカルカレー｜Instagram（@asatisstaka）大人感覚のデザート「梨アールグレイ」
出典：https://www.instagram.com
@naomin_yakuzenさんの「梨アールグレイ」は、桃×アールグレイのデザートからヒントを得たとのこと。
はちみつやレーズンを加えて、梨×アールグレイの組み合わせがより引き立ちました。
夏の終わりから秋にかけての、簡単おしゃれなデザートとして楽しめそうですね。
梨アールグレイ｜Instagram（@naomin_yakuzen）電子レンジで手軽に！身体も温まる「蒸し梨」
出典：https://www.instagram.com
梨のデザートといえば、タルトやコンポートなどをイメージすると思うのですが、@suzu.biocodeさんのアイデアは、電子レンジでできる「蒸し梨」です！
レーズン、生姜、シナモンパウダーをプラスして、コンポートとはひと味違ったおしゃれなデザートに。
熱々の状態でも、冷やしてもおいしい「ヘルシースイーツ」をぜひ、試してみてくださいね。
・梨……1個
・はちみつ……小さじ1
・レーズン……6〜7粒
・生姜のすりおろし……適宜
・シナモンパウダー……少々
・レモン……適量
1. 梨の上部1cmほどを横に切り、スプーンなどでくり抜き、芯と種を取る。
2. 耐熱皿に梨を乗せ、くり抜いた部分にはちみつ、レーズンを入れて
切り取った梨の頭で蓋をする。
3. ラップをかけ、600Wの電子レンジで6分ほど加熱する。
4. シナモンパウダーをふりかけ、お好みでレモンを添える。
蒸し梨｜Instagram（@suzu.biocode）
旬のおいしさを食卓に！梨をたっぷり味わおう
梨は切ってそのままの味わいを楽しむのはもちろん、加熱したり他の食材と合わせて調理することで、おいしさがぐんとUPします。
料理に、デザートにと、幅広いアレンジに活用できます。おいしい季節にいろんな食べ方で楽しんでみてくださいね。