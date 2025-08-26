旬を食卓に！みずみずしい「梨」を使った料理＆スイーツレシピ

8月の声を聞くとそろそろ出始めるのが、みずみずしい甘さとシャキッとした食感が魅力の「梨」。そのまま食べてももちろんおいしいですが、料理に使うとさらに新しいおいしさに出会えます。サラダやカレー、デザートまで、梨を楽しむ5つのレシピをご紹介します。

自然の甘さを引き出す！旬の「梨」を使ったアイデアレシピ

甘みと歯ごたえがGOOD！「梨とにんじんのラぺ」

にんじんがたくさん摂れるおなじみのメニュー キャロットラペに、梨をプラスしたのは@ru.ru_rumiさんの「梨とにんじんのラペ」。





優しく爽やかな梨の果汁が、千切りにすることであふれ出て、にんじんの甘みを引き立てています。作ったら少し時間を置いて、味がなじんだ頃が食べ頃です。作りおきおかずにもぴったりですね。

・にんじん……1本

・梨……1個

・塩……小さじ1/4



【A】

・酢、オリーブオイル……各大さじ2

・砂糖……大さじ1/2

・白だし……小さじ1/2

・刻みパセリ……適量

1. にんじんは千切りにし、塩をまぶし10分ほど置き、水気をしぼる。

梨は千切りにする。



2. ボウルにAを混ぜ合わせ、1を加えてよく混ぜ合わせる。



3. 器に盛り、お好みで刻みパセリをちらす。

梨とにんじんのラペ｜Instagram（@ru.ru_rumi）冷麺から誕生した「梨のキムチ和え」出典：https://www.instagram.com

梨とキムチは韓国の冷麺で一緒に出てくる食材なので、相性は抜群。



そこからヒントを得たのが、@chie_annakaさんの「梨のキムチ和え」。「冷麺の上に乗っている梨をもっと食べたい！」から考えたのだそうです。



梨をナムルのように調理したこのメニュー、梨好きさんには見逃せないものになりそうですね。

・梨……1/2個

・きゅうり……1本

・キムチ……50g

・酢……小さじ1

・コチュジャン……小さじ1/3

・ごま油……3滴

・すりごま……小さじ1/3

・糸唐辛子……少々

1. キュウリは縦半分に切り、斜め薄切りにして、塩をして（分量外）塩もみしておく



2. 梨は薄いくし形切りにして、更に横2等分にする。キムチはざく切り



3. 1と2と調味料を和える

梨のキムチ和え｜Instagram（@chie_annaka）梨のフルーティな深みをプラス「シーフードと色々野菜とひよこ豆のトロピカルカレー」出典：https://www.instagram.com

@asatisstakaさんの「シーフードと色々野菜とひよこ豆のトロピカルカレー」は、冷凍したバナナと梨のすりおろし入り。



カレーのスパイスと野菜の水分に果汁が加わって、キャラメルのようなコクがプラスされ、まろやかで奥行きのある味わいになりました。いつものカレーがぐっと華やぐ一品です。

シーフードと色々野菜とひよこ豆のトロピカルカレー｜Instagram（@asatisstaka）大人感覚のデザート「梨アールグレイ」出典：https://www.instagram.com

@naomin_yakuzenさんの「梨アールグレイ」は、桃×アールグレイのデザートからヒントを得たとのこと。



はちみつやレーズンを加えて、梨×アールグレイの組み合わせがより引き立ちました。



夏の終わりから秋にかけての、簡単おしゃれなデザートとして楽しめそうですね。

梨アールグレイ｜Instagram（@naomin_yakuzen）電子レンジで手軽に！身体も温まる「蒸し梨」出典：https://www.instagram.com

梨のデザートといえば、タルトやコンポートなどをイメージすると思うのですが、@suzu.biocodeさんのアイデアは、電子レンジでできる「蒸し梨」です！



レーズン、生姜、シナモンパウダーをプラスして、コンポートとはひと味違ったおしゃれなデザートに。

熱々の状態でも、冷やしてもおいしい「ヘルシースイーツ」をぜひ、試してみてくださいね。

・梨……1個

・はちみつ……小さじ1

・レーズン……6〜7粒

・生姜のすりおろし……適宜

・シナモンパウダー……少々

・レモン……適量

1. 梨の上部1cmほどを横に切り、スプーンなどでくり抜き、芯と種を取る。



2. 耐熱皿に梨を乗せ、くり抜いた部分にはちみつ、レーズンを入れて

切り取った梨の頭で蓋をする。



3. ラップをかけ、600Wの電子レンジで6分ほど加熱する。



4. シナモンパウダーをふりかけ、お好みでレモンを添える。

蒸し梨｜Instagram（@suzu.biocode）

旬のおいしさを食卓に！梨をたっぷり味わおう

梨は切ってそのままの味わいを楽しむのはもちろん、加熱したり他の食材と合わせて調理することで、おいしさがぐんとUPします。



料理に、デザートにと、幅広いアレンジに活用できます。おいしい季節にいろんな食べ方で楽しんでみてくださいね。