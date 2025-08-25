ロックバンド「X JAPAN」のYOSHIKIさんが、コンサート中に観客と接触し負傷しました。

スタッフの公式X（旧Twitter）によると、YOSHIKIさんは8月23日夜の公演で、一部の観客に右手を強くつかまれたり、引っ張られたりして、ケガを負ったといいます。

今後も公演を続ける予定だということですが、スタッフは「残り7公演を無事に乗り越えられるよう、YOSHIKI本人へ接触される機会がある際は優しくお願いいたします」と呼びかけています。

ライブ会場でのアーティストとファンのトラブルをめぐっては、2023年に韓国出身のDJ SODAさんが大阪の音楽フェスティバル「MUSIC CIRCUS’23」で、観客から胸を触られたと訴えた事例がありました。

このケースでは、主催者が不同意わいせつなどで告発状を府警に提出しました。のちにDJ SODAさんと男女の間で和解が報じられています。

今回のYOSHIKIさんのケガの詳細は明らかになっていませんが、もし観客の行為によってアーティストが負傷した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。冨本和男弁護士に聞きました。

●「ケガをさせる意図」がなくても傷害罪の可能性

──ライブ中にファンがアーティストの腕や手を引っ張り、ケガを負わせた場合、どのような法的責任が生じる可能性がありますか？

暴行罪（刑法208条）や傷害罪（刑法204条）にあたる可能性があります。暴行とは、人の身体に対する「有形力」の行使であり、腕や手を引っ張ることも暴行にあたります。

──ファン側に「ケガをさせる意図」がなくても、責任を問われるのでしょうか？

はい。「ケガをさせる意図」がなくても、傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪が成立するためには、故意が必要ですが、ここでいう故意は「結果が生じることについての認識・認容があること」を意味します。

傷害の故意がある場合（ケガをさせる意図がある場合）のほか、暴行の故意しかなくても、その結果としてケガを負わせた場合には傷害罪が成立します。

したがって、暴行の意思で相手に接触し、結果としてケガを負わせたのであれば、傷害罪の責任を問われることになります。法定刑は「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。

なお、不注意でケガをさせた場合は、過失傷害（30万円以下の罰金または科料）が成立します。

●運営側に法的責任が生じることも

──運営側にこのような事態を防止する責任はないのでしょうか？

あると考えられます。主催者である運営側は、出演者との契約に基づき、信義則上、出演料を支払う義務に加えて、出演者の生命・身体・財産上の利益を害しないよう配慮する義務（安全配慮義務）を負っていると考えられます。

そのため、観客が出演者に接触できる状況を放置していたような場合、運営側も責任を負う可能性があります。

