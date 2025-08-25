ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¡¢Ãæ¹ñEVÅÅÃÓ¡Ö¼ûÍ×¤Î3.4ÇÜ¡×¡¡ÉáµÚ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃÝÅÄ¹±ÂÙch¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÆ°²è¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼ºÇÔ¡ªEVÅÅÃÓ¤¬¼ûÍ×¤Î3.4ÇÜºî¤Ã¤ÆÍ¾¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡©¡×¤Ç¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¡¦ºî²È¡¦¼Â¶È²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎEVÅÅÃÓÀ¸»º¤ÈEVÉáµÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃÝÅÄ¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦Åª¤ÊEV¼ûÍ×¤ò¸«¹þ¤ßEVÅÅÃÓ¹©¾ì¤òÁýÀß¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¼ûÍ×¤Î3.4ÇÜ¡×¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ËÃ£¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö³¸³«¤±¤¿¤éÁ´Á³Çä¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÅÙÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¼ûµë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤³¤ì¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÆÉ¤ß°ã¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²Á³Ê²¼Íî¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¡ÊEVÅÅÃÓ¤ò¡Ëºî¤ì¤Ã¤ÆÌµÍý¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
EV¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖEV¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÊ¬¤«¤ê¤¤Ã¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä30Ç¯Á°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤·¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¹â¤¤¡×¡ÖÇä¤ë¤È¤°Â¤¤¡×¡Ö»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÆ»Ï©¤òºï¤ë¡×¡Ö»ñ¸»¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¡×¡Ö´Ä¶¤Ë°¤¤Ç³Èñ¤¬°¤¤¡×¤ÈÎóµó¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹â¤¯¤ÆÇä¤ë¤È¤°Â¤¯¤Æ»È¤¤¾¡¼ê°¤¯¤ÆÆ»Ï©ºï¤Ã¤Æ»ñ¸»»È¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤Þ¤±¤Ë´Ä¶¤Ë°¤«¤Ã¤¿¤éÃ¯¤¬»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÇã¤¦¤ä¤Ä¥Ð¥«¤À¤í¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖEV¤¬´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤âµ¿Ìä¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖEV¤¬´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¤«°¤¤¤«¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤éÊ¬¤«¤ëÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¡£²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤ÇÅÅµ¤¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÅÅµ¤¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¤ò²ó¤¹¤È¤¤¤¦¡Ö2²ó¼´¤ò²ó¤·¤Æ¤ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤Ë¿¨¤ì¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¸¶ÍýÅª¤ËÇ³Èñ¸úÎ¨¤òÁí¹çÅª¤Ë¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¥¬¥½¥ê¥ó¤ÇÁö¤é¤»¤¿Êý¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖEV¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¤¦¸¶ÍýÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÅµ¤¤ÇÆ°¤¯¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ã¤Æ²¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡©¡×¡ÖÉÔÀ°Ì®¤Ç¥Ï¡¼¥ì¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£ÅÅµ¤¤ÇÁö¤ë¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ê¤ó¤«²»¤â¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤¬Çã¤¦¤ó¤À¤è¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢EV²½¤Ë¤è¤ëÌ¥ÎÏ¤ÎÊÑ²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹°ìÈÌ¤Î»ÑÀª¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¿¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¤·¡¢À¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¸µÂåÉ½¡¦ÄéµÁÌÀ¤Î¡Ö´ë²è²ñµÄ¤Ç10¿Í¤¬10¿Í¤È¤â»¿À®¤·¤¿¤ä¤Ä¤Ï»ß¤á¤ë¡×¤ò°ú¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö100%Àµ¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï100%´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Í¡¢3〜4³äÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤ó¤Ê¤Î¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼«¿È¤ÎÌ±Çñ»²Æþ¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì±Çñ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¤¤¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤ÆËÜÃª¤ò¸«¤¿¤éÌ±Çñ¤ÎËÜ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¸«¤Æ¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖµÕ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÇä¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÇã¤¦¡£¤³¤³¤¬Å´Â§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£EV´ØÏ¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éEV¤À¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊEV¤¬Î®¹Ô¤ë¤ÎÁ°Äó¤Ç¤ä¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷Âç¼ºÇÔ¤Ç¤¹¤³¤ì¤Ï¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
