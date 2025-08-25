Bose¥µ¥¦¥ó¥ÉÅëºÜ¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ê¤É²»¶ÁÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëSkullcandy¡Ê¥¹¥«¥ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ë Japan¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖMethod¡Ê¥á¥½¥Ã¥É¡Ë 360 ANC¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î29Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
4¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥¥ã¥óµ¡Ç½
ÊÆ¹ñ¤Î²»¶Á¥á¡¼¥«¡¼¡ÖBose¡Ê¥Ü¡¼¥º¡Ë¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥Éµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢Å°ÄìÅª¤Ë²»¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ê¥¢¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£
¥¤¥ä¥Û¥óÆâ³°¤ËÁõÈ÷¤·¤¿4¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÊANC¡Ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£¡ÖSkull-iQ¡×¥¢¥×¥ê¤ÇÆ±µ¡Ç½¤Î¶¯¤µ¤òÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÀßÄê¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«Æ±¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï²»¼Á¤ÎÀßÄê¤ä¥Ü¥¿¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥«¥é¥Ó¥Ê¥¯¥ê¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥±¡¼¥¹¤¬ÉÕÂ°¡£¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Ç11»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÇºÇÂç40»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¤ë¡£10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó2»þ´ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò³°¤¹¤ÈºÆÀ¸¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ°ºî¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Æ°Åª¤ËÁàºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¦¥§¥¢¥Ç¥£¥Æ¥¯¥È¡ÊÁõÃå¸¡½Ð¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
2Âæ¤Îµ¡´ï¤È¤ÎÆ±»þÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¼ÂÁõ¡£IPX4ËÉ¿åÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢´À¤äµÞ¤Ê±«¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£
Bluetooth 5.3¤Ë½àµò¤·¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ç¹â²»¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖLE Audio¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥«¥é¡¼¤ÏTrue Black¡¢Bone White¡¢Plasma Red¡¢Primer Brown¤Î4¿§¡£
²Á³Ê¤Ï1Ëü9990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£