オリックス―ソフトバンク

プロ野球ウエスタン・リーグで衝撃的な投球を披露した逸材に注目が集まっている。24日に杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたオリックス―ソフトバンク戦でのこと。ネット上のファンからは「未来のモイネロ」「来年支配下確やなこれ」と称賛の声が上がった。

速球の威力は抜群だ。6回2死走者なしの場面。ソフトバンク先発左腕のアレクサンダー・アルメンタ投手がフルカウントから投じた154キロのストレートは外角低めに決まった。打者は手が出せず見逃し三振。5回2死から5者連続の奪三振ショーとなった。7回途中を3安打1失点10奪三振。チームの5-1勝利に貢献した。

試合を配信した「DAZN」の野球専門Xが実際の投球動画を公開。ファンからは「未来のモイネロ」「順調に育ってきてんな」「来年支配下確やなこれ」「おいおい楽しみすぎるぞ」「ガチでエグくない？」「アルメンタがバケモノ」と称賛の声が相次いだ。

メキシコ出身のアルメンタは、2022年に育成選手としてソフトバンク入りした21歳。昨季は公式戦出場なしに終わったものの、今季は9登板で2勝2敗、防御率3.70の成績を残している。エースのリバン・モイネロ投手が国内フリーエージェント（FA権）の資格条件を満たし、来季からは日本人選手扱いとなることもあり、支配下昇格へ期待が高まっている。



（THE ANSWER編集部）