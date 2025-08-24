日本ハム-ソフトバンク戦前のファーストピッチ

■日本ハム ー ソフトバンク（24日・エスコンフィールド）

24日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-ソフトバンク戦前のファーストピッチに、“世界的VIP”が来場した。驚きの抜擢に「嘘だろ！」「まじか」とどよめきが広がった。

マウンドに現れたのは、香港映画の巨匠として知られるジョニー・トーさんだ。日本ハムの白のホームユニ、白のパンツ姿で登場し、ファンの声援に応えながらピッチングへ。勢いよく投球した1球はすぐさま地面に落下し、コロコロ転がって捕手役の元へ届いた。それでも、ジョニー・トーさんは笑顔を浮かべた。

世界で活躍する70歳の映画監督の登場にファンも騒然。「ジョニー・トーだ！」「嘘だろ！ 初めての生ジョニー・トー監督がピッチングなんて！」「うそん」「まじか」「たいへんたいへんたいへんたい！ 今日のエスコンの始球式ジョニー・トーだったって！ 本気で映画撮るのか！！」「え、待って今日ジョニー・トー始球式が投げたん？」とどよめきが広がった。（Full-Count編集部）