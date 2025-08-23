8月23日放送のABEMA「給与明細」では、グラドルがホテルの裏側に潜入し、この日最後の“はがし”と“清掃”作業に絶叫した。

【画像】ローションマット掃除で“谷間あらわな姿”になるグラドル（複数カット）

“はがし”とは、客が部屋を出てから、清掃をしやすくするために、ゴミや使い終わったシーツなどをある程度撤去する清掃前の作業のこと。深夜1時半、グラビアアイドルの水咲優美は、従業員からこの日最後のはがしと浴槽の清掃を依頼され、それに応じた。

部屋に入ると、水咲は「なにこれ？電車？」と驚き、従業員は「電車のお部屋です」と説明。座席に置かれたiPhoneを見つけると、従業員からは「（忘れ物ではなく）ここの備品です」と話す。水咲は「そういうことか…」と察し、「もう絶対変態じゃん」と感想を述べた。

部屋全体については「綺麗かも」と喜ぶが、次の瞬間、「あ、臭っ！尋常じゃない匂いがする」とコメント。また、浴槽にはマットがあり、水咲は足で触りながら、「やばいやばい。もう隙間がイヤだ。ヌチャヌチャしてるし、マジで無理！」と声をあげながら清掃。そして深夜2時、今回の業務は無事終了した。