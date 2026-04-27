ニューヨーク在住の人気インフルエンサー・kemioが4月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「NYで1万円生活してみたら呼吸するだけでお金消えた」と題した動画を公開した。 （関連：【画像あり】サンドウィッチとアイスコーヒーを買うといくら？NYで1万円生活にチャレンジしたkemio） 企画の内容はタイトル通り、ニューヨークで1万円を使ったら1日どんな過ごし方ができるのか、