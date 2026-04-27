妻は3月末ごろから行方不明旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして事情聴取されている30代の男性職員が、妻に「残らないよう燃やし尽くしてやる」などと脅していたとみられることが新たにわかりました。【写真を見る】旭山動物園の焼却炉に妻の遺体遺棄か30代男性職員は「残らないよう燃やし尽くす」などと行方不明直前に脅していたか警察への相談歴なし聴取を受けているのは、旭川市の旭山動物園に勤める30代の男性で