[8.23 J1第27節](豊田ス)

※19:00開始

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 13 藤井 陽也

DF 20 三國ケネディエブス

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 27 中山克広

MF 44 森壮一朗

FW 22 木村勇大

FW 77 キャスパー・ユンカー

控え

GK 16 武田洋平

DF 2 野上結貴

DF 3 佐藤瑶大

DF 55 徳元悠平

MF 8 椎橋慧也

MF 9 浅野雄也

MF 17 内田宅哉

FW 11 山岸祐也

FW 18 永井謙佑

監督

長谷川健太

[川崎フロンターレ]

先発

GK 98 山口瑠伊

DF 5 佐々木旭

DF 13 三浦颯太

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

DF 35 丸山祐市

MF 6 山本悠樹

MF 8 橘田健人

MF 16 大関友翔

MF 17 伊藤達哉

MF 19 河原創

FW 9 エリソン

控え

GK 1 チョン・ソンリョン

GK 21 安藤駿介

DF 27 神橋良汰

DF 30 野田裕人

DF 39 土屋櫂大

MF 29 名願斗哉

MF 41 家長昭博

FW 36 K. Mochiyama

FW 38 神田奏真

監督

長谷部茂利