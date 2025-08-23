名古屋vs川崎F スタメン発表
[8.23 J1第27節](豊田ス)
※19:00開始
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 13 藤井 陽也
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 44 森壮一朗
FW 22 木村勇大
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 3 佐藤瑶大
DF 55 徳元悠平
MF 8 椎橋慧也
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
FW 11 山岸祐也
FW 18 永井謙佑
監督
長谷川健太
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
DF 35 丸山祐市
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 16 大関友翔
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
FW 9 エリソン
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
GK 21 安藤駿介
DF 27 神橋良汰
DF 30 野田裕人
DF 39 土屋櫂大
MF 29 名願斗哉
MF 41 家長昭博
FW 36 K. Mochiyama
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
