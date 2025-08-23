琉球vs讃岐 スタメン発表
[8.23 J3第24節](沖縄県陸)
※18:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 5 神谷凱士
DF 14 鈴木順也
MF 10 富所悠
MF 13 岩本翔
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 大和優槻
DF 37 後藤田亘輝
MF 7 茂木駿佑
MF 11 石浦大雅
MF 28 津覇実樹
MF 55 幸喜祐心
MF 58 志慶眞巧洋
FW 9 浅川隼人
監督
平川忠亮
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 3 井林章
DF 24 上野輝人
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 11 エドゥアルド
MF 17 牧山晃政
MF 33 河上将平
FW 10 川西翔太
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 35 左合修土
DF 44 林田魁斗
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
FW 23 岩岸宗志
FW 40 西丸道人
FW 88 松本孝平
監督
金鍾成
