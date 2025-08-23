【鶏むね肉×フライパンで】濃厚美味な「チーズタッカルビ」を手軽に楽しもう！

夏こそ食べたい「チーズタッカルビ」

大人気の韓国料理。夏はピリ辛のチーズタッカルビがたまりません。なにより、いいのはリーズナブルな鶏むね肉で作れること。チーズ入りなので、お子さんでもおいしく食べられますよ〜。



チーズタッカルビと言えば、ホットプレートやスキレットで作るレシピが人気ですが、夏はさすがにホットプレートは暑い。



ということで今回は、フライパンで作れるレシピをご紹介します。熱の伝わりが早いフライパンならサッと焼くだけで、すぐに食べられるから嬉しい！暑いときでも、作るのが面倒にならないはず。



下味をつけて焼くだけ！

作り方は簡単です。



鶏むねの皮を取り、皮のついていた面を上にしておき、端からそぎ切りにします。





そぎ切りにした鶏むね肉を、さらに半分にカットしてボールへ。酒、砂糖、マヨネーズなどを加えて揉み込み、10分ほどおきましょう。







片栗粉を混ぜたら、油をひいて熱したフライパンに並べます。







中火で両面を焼き、しっかり火が通ったら、コチュジャンと醤油などを混ぜ合わせた甘辛タレをかけ、仕上げにチーズをトッピング！フタをして、中火でチーズがとけるまで焼いたら出来上がりです。





鶏むね肉がやわらかくておいしいと大評判

「つくれぽ」(みんなのつくりましたフォトレポートのこと)でも、「下ごしらえのおかげで柔らかく、しっかりぴり辛でおいしかったです！」「チーズがトロトロ、むね肉がプリプリ、ジューシーでおいしく頂きました」おいし過ぎて沢山食べちゃいました！また作ります」と人気！





いかがですか？簡単に人気のチーズタッカルビができる今回のレシピ。下ごしらえをしておくことで、パサつきがちな鶏むね肉がジューシーにやわらかく仕上がります。ピリ辛味で白いご飯が止まらなくなるおいしさ。食欲が落ち気味の人も、辛めの味付けで食欲が刺激されてモリモリ食べられそう。さっそくお試しください。