女優の北川景子さんが2025年8月22日にXを更新し、39歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「応援してくださる皆様のおかげです」

北川さんは日付が変わった22日の午前0時ちょうどにXで「39歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「ここまで続けて来られたのも応援してくださる皆様のおかげです。ありがとうございます」と感謝をつづった。

また、ポストでは、大阪・関西万博で撮影した写真や、夫で歌手のDAIGOさんの冠番組「DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜」（テレビ朝日系）のスタジオと思われる場所で大きなバースデーケーキを前にピースをしている自身の写真も公開。ベビーカーらしきものも写り込んでいる。北川さんは「39歳も子育ても仕事も健康に頑張ります」とつづっていた。

このポストに同番組でDAIGOさんと共演している料理コラムニストの山本ゆりさんから「おめでとうございます！！めちゃめちゃお忙しい中、番組にも万博にも来てくださって本当にありがとうございます」と祝福されると、北川さんは「ありがとうございます！もはや毎年恒例、私にとっても子どもたちにとっても夏休みの1番の楽しみです」と返信。

また、Snow Manの佐久間大介さんから「景子さん！！お誕生日おめでとうございます」とお祝いされると、「ありがとう！30代終わるー」とつづっていた。

この投稿にファンからも多くの祝福の声が寄せられていた。