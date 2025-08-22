ACミランは大型FWの獲得に成功したようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ACミランはバイヤー・レヴァークーゼンに所属する24歳のナイジェリア代表FWヴィクター・ボニフェイスをレンタル移籍で獲得することが決定したという。



2023年7月にベルギーのロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズからレヴァークーゼンに完全移籍を果たしたボニフェイスは加入以降主力として活躍。23-24シーズンはデビューシーズンながらもブンデスリーガで23試合に出場し、14ゴール8アシストとクラブの無敗優勝に大きく貢献。昨季も怪我がありながらもブンデスリーガ19試合で8ゴール1アシストと結果を残している。





そんなボニフェイスだがACミランへの移籍が決定した模様。同氏によると、ACミランとレヴァークーゼンはボニフェイスに関して、500万ユーロのレンタル移籍で合意に至ったとのこと。また2400万ユーロの買取OPも付随しており、残すはメディカルチェックのみだという。キャリア初のセリエA挑戦になるボニフェイスだが果たしてACミランでどのような活躍を見せてくれるのだろうか。