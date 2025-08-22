女優・相武紗季（４０）の衣装姿に注目が集まった。

相武は２０日のＭＢＳ毎日放送「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜・午後７時）にゲスト出演し、スタジオで人気ファミリーレストランのチーズハンバーグを実食。「相武さんは、おうちでハンバーグ作られたりとか？」と問われると、「作ります。大好きです、息子が」とママの顔。ファミレスにも足を運ぶそうで「『ママ（ハンバーグに）チーズ入れて〜』とか『チーズ乗せて〜』とか言われるんですけど、それは外で食べようかってなりますね」と笑顔で話した。

放送では涼しげなブルー系のワンピース、サンダルの衣装を着用し、インスタグラムにもオフショットを投稿。フォロワーは「むちゃ綺麗です」「見た〜。可愛いすぎてビックリした」「衣装もドンピシャ」「サンダル可愛い」「ブルーの花柄と黄色、相性グッド」「お洋服も素敵だし、美しいし 全てが完璧で見惚（ほ）れてしまいました」「痩せましたか」「この綺麗さと可愛さはもう国宝です！」「お顔小さい」とうっとり。

一方でサンダルから見える足の指に絆創膏（ばんそうこう）が巻かれていることから「薬指の絆創膏がカワイイ」「足の薬指大丈夫ですか？」「足の指怪我（けが）してるね」と心配する声もあった。

相武は２０１６年５月、約１年の交際を実らせて会社社長と結婚。１７年１０月に第１子男児、２０年５月に第２子女児の出産を報告している。