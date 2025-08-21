◆米大リーグ ロッキーズ８―３ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースは、同地区最下位のロッキーズを相手に大敗を喫した。大谷翔平投手（３１）は「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、予定の５イニング目には上がらずに４回９安打５失点で今季初黒星を喫した。節目のメジャー通算１０００試合目の出場で、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４２日ぶり＆ドジャース移籍後初勝利とはならなかった。最速９９・１マイル（約１５９・４キロ）で、被安打９はメジャー自己ワーストタイ。打っては２打数１安打で、８回に代打コールが送られ、途中交代となった。

２回には２本の単打で一、二塁とすると、ドイルに８５・５マイル（約１３７・５キロ）のスライダーを左翼線二塁打とされ、先制を許した。さらに１死二、三塁とすると８番アルシアの右犠飛で２点目を失った。

０―３で迎えた４回１死二、三塁の場面で打球が右脚に直撃するアクシデントに見舞われた。４回は先頭ベックに右安を許すと、続くバーナベルの左翼線二塁打に送球エラーが絡んで再び失点。その後は連打で１死二、三塁とするとアルシアのピッチャー返しの打球が右足を直撃して打球は一塁線付近を転々。大谷は打球処理に向かったが、苦悶の表情を浮かべて送球ができずに適時内野安打とした。マウンドにはロバーツ監督らが集結し、続投の判断を下したが、さらに１点を失い、０―５とリードが広がった。

ドジャースは９回に２点を返したが、反撃もここまでだった。

チームは１８日からスタートした同４連戦で初戦を落としており、３戦目の大敗で同地区最下位相手に痛恨の２敗目を喫した。大谷は、あす２１日（同２２日）の敵地・ロッキーズ戦は休養のためスタメンを外れることが濃厚となっている。