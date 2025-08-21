¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÃæÆü¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¥³¥ó¥Ó¤òº£Ãæ¿µÆó¤¬Ê¬ÀÏ¡¡Éé¤±¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹üâ¶¶¹¨ÅÍ¤Ï¡Ö°ìËÜÎ©¤Á¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡º£µ¨10»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸·î£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡¢ÃæÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¡£Æ±¤¸¤¯¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°ÌÊá¼ê¡¢ÀÐ°ËÍºÂÀ¤â½Ð¾ì»î¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î£²¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡¢ÃæÆüOB¤Îº£Ãæ¿µÆó»á¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÉüÄ´·¹¸þ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦郄¶¶¹¨ÅÍ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°ÆâÍÆ¤ÈÊ»¤»¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
£¸·î£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Î¶â´Ý photo by Sankei Visual
¡½¡½¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥É¥é£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î¶â´ÝÅê¼ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£Ãæ¿µÆó¡Ê°Ê²¼¡§º£Ãæ¡Ë¡¡¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â£±»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½é²ó¤Ë£´¼ºÅÀ¤·¤Æ¤â°Ê¹ß¤ÏÁ´Éô¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ²½µå¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é»î¹ç¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¡£¡Ö¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ²½µå¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î´ü´Ö¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½´ØÀ¾Âç³Ø»þÂå¤Ë¸Î¾ã¤·¤¿¹ø¤Î¾õÂÖ¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º£Ãæ¡¡¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¹ø¤ÏÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µå¿ô¤â¤À¤¤¤ÖÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ãæ£¶Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤ò¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÎÊá¼ê¡¦ÀÐ°ËÍºÂÀÁª¼ê¤¬Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î58»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¼óÇ¾¿Ø¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ãæ¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î.405¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤Á÷µå¤ò¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤ë»þ¡¢½Ð¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·Ð¸³ÃÍ¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë»þ¤Î·Ð¸³¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò²¿µå¤«¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤È¤è¤¯¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÁªÊÌ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï°ì½Ö¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤âÅê¤²¤Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤Ê¤¤¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¤â¥À¥á¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Î¥ê¡¼¥É¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢·ë¶ÉÅê¤²¤ë¤Î¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿¿¤óÃæ¤ËÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¤¤«¤ËÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤µ¤»¤ë¤«¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½ÂÇ·âÌÌ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¼ç¤ÊÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.255¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ãæ¡¡¤¢¤ëÄøÅÙ»î¹ç´·¤ì¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶É¤Ï¡¢°ì·³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬°ì·³¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ°ì·³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ú¥¨¡¼¥¹¤Î郄¶¶¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡×¡Û
¡½¡½¥ë¡¼¥¡¼¤¬Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢£µ¾¡£¹ÇÔ¤ÈÉé¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¹¤Î郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º£Ãæ¡¡ºÇ¶á¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤Ð¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÊªÂ¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜ¿Í¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡£
¡¡»î¹ç¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÂÇÀþ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤á¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²¾¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÇÈà¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤³¿ô»î¹ç¤Ï£²»î¹ç¤Ç´°Éõ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£Ãæ¡¡¡Ê´°Éõ¤·¤¿¡Ë£¸·î£²Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÎÏ´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢°¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤º¤Ã¤È¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÈèÏ«¤Ê¤É¤âÅöÁ³¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢°¤¤¤È°ìµ¤¤ËÈè¤ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤¢¤È¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£²ÅÀÂæ¡Ê2.70¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï£²ÅÀÂæ¤¬¤è¤·¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Ç£±ÅÀÂæ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤¦¤ó¤Ì¤ó¤è¤ê¤â¡¢¾¡¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Î¾¡ÇÔ¤è¤ê¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¾¡ÇÔ¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º£Ãæ¡¡ÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃæÆü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µð¿Í¡¢DeNA¡¢¹Åç¤âCS¿Ê½ÐÁè¤¤¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡ÖÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢£¶·î¤Þ¤Ç¡£º£¤Î»þ´ü¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£Ãæ¡¡¤³¤Î»þ´ü¤ÏÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°¤¤¤Ê¤ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»î¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½Ì£Êý¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£Ãæ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¾¡Î¨¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£µÕ¤Ë¡¢ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢Ì£Êý¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÙ¤·¤¿¸å¤Ë²æËý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¼ºÅÀ¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤ËÎ®¤ì¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Í×½êÍ×½ê¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬²¿²ó¤ËË¬¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½é²ó¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤â´Þ¤á¡¢郄¶¶¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àè¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ìËÜÎ©¤Á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯¤Ï¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ªÈ×¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È´èÄ¥¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¡¢¶â´ÝÅê¼ê¤¬¼ºÅÀ¤·¤¿¸å¤Ë°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¡¢¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£Ãæ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»î¹ç¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°Õ¼±¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢¡º£Ãæ¿µÆó¡Ê¤¤¤Þ¤Ê¤«¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë
1971Ç¯£³·î£¶ÆüÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£1989Ç¯¡¢Âçºå¶Í°þ¹â¹»¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡££²Ç¯ÌÜ¤«¤éÆó·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢1993Ç¯¤Ë¤ÏÂôÂ¼¾Þ¡¢ºÇÂ¿¾¡¾Þ¡Ê17¾¡¡Ë¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¾Þ¡Ê247¸Ä¡Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¡¢Åê¼ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯¤«¤é¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£2001Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¸½Ìò°úÂà¤ò·è°Õ¡£¸½ºß¤Ï¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£