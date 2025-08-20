この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気動画チャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyotaさんが、「【実は弱い人】あなたを嫌う人の本性とたどる末路／嫌なら離れたらいいのに…と思いませんか？」と題して、人間関係における“他人に嫌われる理由”やその乗り越え方について語った。

Ryotaさんは冒頭、「実はあなたを嫌う人はこういう人物なんだよと、その正体をお話ししていきたい」と切り出し、誰しも“嫌われたときにショックを受ける”ものの、「ショックを受ける必要がないんです」と強調。彼によると、「相手があなたを嫌うのは、実はあなたを意識しているから」であり、「意識されているということは、“好き”とほぼ同じ状態。羨ましかったり、劣等感があったり、持っていないものをあなたが持つことへの嫉妬が根底にある」という。

こうした心理の背景には「誰でも劣等感は持っているけど、劣等感に縛られて他人を下げようとする人だけがあなたを嫌ってくる」と解説。人生の中で「全員から好かれたい」気持ちは不自然で、「10人いたら1人くらいは必ず敵意を持つ人がいる」と現実を語った。

また対処法については、「かまっちゃいけない、つまり相手は反応を求めているだけだから無関心がいちばん」とし、「嫌味を言ってきたら肯定も否定もせず“ああそうなんだ”と簡単に流すのが効果的」とアドバイス。特に「グレーロック法」と「ポリアンナ和法」という二つの方法を紹介し、「全部ポジティブに返す（ポリアンナ和法）」「灰色の石のように無関心になる（グレーロック法）」ことで、相手を“楽しくなく”させて自然に遠ざけるコツを伝授している。

さらにRyotaさんは、「嫌味など言いたい人は“自分から離れたほうがいい”とサインを出してくれてる」とも語り、「問題行動は絶対に我慢してはいけない。証拠を残してしかるべき場所に相談すべき」とハッキリ主張。「人へ敵意を向け続けた人は自己成長が止まり、最終的には孤立や不遇な末路をたどる」と、嫌う側の“行動の結末”にまで言及した。

最後に、「嫌味や意地悪を真に受ける必要はなく、嫌われるのはあなたの問題ではない。自分で自分を認められるよう行動し、一人でも生きていけるという自信が大切です」と動画を締めくくった。

