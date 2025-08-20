手抜きなのにデキる人感…ズボラ家事が爆速レベルアップする裏ワザ家電＆グッズ
家事は毎日のことだからこそ、少しでもラクに、効率的にこなしたいもの。とはいえ、細かい作業や地味な掃除は、ズボラ気質だと続けるのがつらい…。そこで今回は「置くだけ」「押すだけ」「歩くだけ」で家事レベルが爆上がりするアイテムを厳選。使えば、きっと“手抜きなのにすごい人”に見られるはず。
【写真】料理革命！「計る手間ゼロ」でレシピ通りに…プッシュで定量調味料ボトル
■計量カップや計量スプーンが要らない！ プッシュで定量調味料ボトル
ワンプッシュで一定量の調味料が出せる便利ボトル。料理初心者でも味が安定し、計量カップやスプーンを出す手間が一切なくなる。醤油やみりんなど液体調味料を入れておけば、毎日の料理が一気にラクに。洗いやすい設計で衛生的に使えるのもポイントだ。
・ワンプッシュで味付けがブレない
・洗い物が減って後片付けもラク
・料理の時短＆失敗防止につながる
■洗うと同時に除菌もできる！ パナソニック 食器洗い乾燥機
手洗いでは落としにくい油汚れや菌を高温水流で一気に洗浄。除菌機能付きで衛生面も安心。食器を並べてスイッチを押すだけなので、調理後の一番イヤな作業を丸ごと代行してくれる。節水効果も高く、環境にも家計にも優しい。
・食器を入れてスイッチを押すだけ
・手洗いよりキレイ＆除菌もできる
・水道代の節約にもなる
■ほったらかしで調理完了！ ヘルシオ ホットクック 電気調理鍋
材料を入れてメニューを選ぶだけで、煮物もカレーもスープも完成。無水調理で野菜の旨みが引き立ち、栄養も逃さない。火加減やかき混ぜも自動で調整してくれるので、調理中は完全に“放置”可能。忙しい人や料理が苦手な人の救世主だ。
・材料を入れてボタンを押すだけ
・焦げ付きや火加減の失敗がない
・無水調理で栄養も旨みも逃さない
■顆粒を溶かすのに最適！ 自動かくはんマグ
粉末スープやインスタントコーヒーを入れてボタンを押すと、自動でかき混ぜてくれるマグカップ。スプーンを出す必要がなく、ムラなくしっかり溶かしてくれるので味も均一。忙しい朝やデスクワークのお供にぴったりのアイテムだ。
・ボタンひとつでしっかりかき混ぜ
・スプーンを使わず洗い物が減る
・朝のバタバタ時間を短縮できる
■不在時に掃除してくれる！ ルンバ ロボット掃除機
外出中や寝ている間に部屋を自動で掃除してくれるロボット掃除機。ゴミセンサー搭載で、目に見えないホコリや髪の毛も逃さず吸引。スケジュール予約も可能なので、気づいたら部屋がキレイになっているという快感が得られる。
・掃除を完全に自動化できる
・留守中でも床がピカピカに
・続けるだけで掃除の習慣化が不要
■履いて歩くだけでお掃除！ 激落ちくん おそうじスリッパ NEO
スリッパの底がマイクロファイバー素材で、歩くだけで床のホコリや髪の毛を絡め取る。わざわざモップを持たなくても、生活動線で自然に掃除が完了。洗濯して繰り返し使えるのでコスパも抜群。
・履くだけで床掃除ができる
・掃除道具を出す手間がゼロ
・洗って繰り返し使えるエコ仕様
■浴室の天井に貼るだけ！ コジット ハイパワーバイオ お風呂のカビきれい
浴室の天井に貼り付けるだけで、バイオの力がカビの発生を抑える。面倒なカビ取り掃除の回数を減らせるので、掃除嫌いには救世主。化学薬品を使わないため、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使える。
・天井に貼るだけでカビ対策完了
・掃除の頻度を大幅に減らせる
・薬品不使用で安心・安全
■置くだけで排水口スッキリ！ ボンスター 髪の毛トリトリ Easyネット
お風呂の排水口に置くだけで、髪の毛やゴミをキャッチするネット。水の流れを妨げずに、目皿掃除のストレスから解放してくれる。交換も簡単で、まとめ買いして常備しておけば毎日のバスタイムが快適に。
・排水口に置くだけで掃除不要
・髪の毛詰まりを防ぎストレス減
・使い捨てで衛生的
■タンクに入れるだけで汚れ知らず！ ハイジェニック ケミフリー
トイレのタンクに入れるだけで水の流れを利用し、便器内の汚れを防ぐアイテム。洗剤を使わないので環境にも優しく、掃除回数を減らせる。面倒なトイレ掃除が“置くだけ”で済むのはズボラにとって大助かりだ。
・タンクに入れるだけの簡単設置
・トイレ掃除の手間を激減
・洗剤不要で環境に優しい
■ボタンを押すだけで取り込める！ 8連ワンタッチハンガー
洗濯物を8枚まとめて干せるワンタッチハンガー。乾いたらボタンを押すだけで一気に取り込めるので、面倒なピンチ外しが不要。部屋干しにも対応し、時短＆ストレスフリーな洗濯を実現。
・ボタンひとつでまとめ取り込み
・洗濯物干し＆取り込みの時短
・部屋干しにも便利
■縦型でも乾燥まで全自動！ シャープ タテ型 洗濯乾燥機
洗濯から乾燥まで全自動で完了する縦型モデル。大量の洗濯物でもしっかり乾燥し、干す手間が完全になくなる。操作も簡単で、洗濯物を入れてスイッチを押すだけ。共働きや一人暮らし世帯に特に人気の一台。
・洗濯から乾燥まで完全自動化
・干す手間ゼロで時短家事
・大容量対応で家族でも安心
ズボラだからこそ必要なのは、“楽”をして家事が進むアイテム。面倒な作業を自動化し、掃除や調理のストレスを激減してくれる。毎日の暮らしがラクになるだけでなく、生活の質まで底上げしてくれるので、投資する価値は十分にある。家事を頑張るより、アイテムに任せて“ズボラ力”を磨こう。
