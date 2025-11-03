「ドレッシング」と「たれ」の違いは何か。スーパーの商品棚に並ぶ多彩なラインナップを眺めて、ふと気になった。一般的にサラダに使って食べる目的の「ドレッシング」だけでなく、「サラダの『たれ』」と名乗って売られている商品もある。そして、商品を手にとって表示をよく見ると、「たれ」と「ドレッシング」が別のものとして販売されていることがわかる。両者の法的な扱いはどうなっているのだろうか。業界団体に聞いてみると