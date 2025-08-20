ほっともっと「海鮮天丼」発売、期間限定メニュー1位の人気弁当

プレナスが展開する持ち帰り弁当「Hotto Motto (ほっともっと)」は8月27日、全国の2,426店舗で「海鮮天丼」などを発売する。

「海鮮天丼」は6種類の天ぷらを盛り合わせた弁当。2024年の年間販売では、期間限定弁当の1位を獲得した人気メニューだ。そのほか、玉子でとじた「海鮮天とじ丼」なども同時発売。

〈「海鮮天丼」関連メニュー(価格はすべて税込)〉

〈1〉海鮮天丼(680円)

〈2〉海鮮天とじ丼(730円)

〈3〉上･海鮮天丼(890円)

〈4〉海鮮天ぷら弁当(740円)

〈5〉もちミニ 海鮮天丼〜もち麦ごはんのミニ弁当〜(620円)

〈「海鮮天丼」東日本･西日本で異なるタレ〉

「海鮮天丼」は、ご飯の上に、海鮮と野菜がぞれぞれ3種ずつ計6種の天ぷらをのせた弁当。海鮮の天ぷらは、エビ2尾、イカ1個と、今回から新たにカレイの天ぷら1個が加わった。野菜の天ぷらは、サツマイモ、レンコン、スナップエンドウ各1個。

ほっともっと「海鮮天丼」

天丼のたれは、地域の味の好みに合わせ、東日本と西日本で異なるものを使っている。東日本は、2種類の醤油と2つの鰹節を効かせ、すっきりとした味付けとキレのある風味に仕上げた。西日本は、鰹と昆布、煮干し、椎茸の旨みに濃口醤油を合わせ、まろやかな甘味を感じるたれに仕立てた。

〈エビ5尾の「上･海鮮天丼」や玉子でとじた“天とじ”なども〉

「海鮮天丼」のほかにも、関連メニューを4品同時発売する。天ぷらを甘めの醤油だれで煮込んで玉子でとじた「海鮮天とじ丼」、エビの天ぷら5尾を盛り付けた「上･海鮮天丼」、ご飯と天ぷらを別にしたセパレートタイプの「海鮮天ぷら弁当」、もち麦ごはんを使用した小さめの弁当「もちミニ 海鮮天丼」を取りそろえる。

ほっともっと「海鮮天とじ丼」

ほっともっと「上･海鮮天丼」

ほっともっと「海鮮天ぷら弁当」

ほっともっと「もちミニ 海鮮天丼〜もち麦ごはんのミニ弁当〜」