「あんなに好きだったのに…？」ママが直面する“在庫地獄”に共感の嵐「しょっちゅうある」「やりがち」【ママリ】

子育てあるあるな「在庫地獄」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、あいすあい(@isi252515)さんの投稿です。

子どもというものは飽きるのも気分が変わるのも驚くほど早いですよね。「コレが好き！」と決定したメニューやおやつでも、次の日には飽きていることも…。

子供が最近これ好きだなーって思って買い込んで少ししたら急に食べなくなって在庫抱えることあるよね？私だけ？

これは、子育て中のママにとってはかなり「あるある」なのではないでしょうか。結果的に、冷蔵庫、食品棚の中には、かつでわが子が好きだったはずの食べ物たちが静かに眠り続ける…。そして、賞味期限切れになる前に母が消費するという、うれしいような悲しいような。飽きるなら日持ちするものにしてほしいものですね。



この投稿には「食べムラがある時期に結構やりがちですよね 少しでも食べて欲しくて」「ある！しょっちゅうある！」といったリプライがついていました。子育て中の方から多くの共感が寄せられたエピソードでした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）