生活家電およびパソコン周辺機器などを扱うグリーンハウス（東京都渋谷区）は、スマートウォッチ「GH-SMWC」を2025年8月に発売。

気分で選べる着せ替えベルト付属

タッチ対応の1.46型（360×360ドット）ディスプレイを搭載し、ラウンドタイプの文字盤を採用。360種類以上の盤面デザインを用意する。

心拍数や睡眠モニター、歩数、走行距離や消費カロリー、血中酸素飽和度を計測でき、ユーザーの健康を24時間管理する機能を装備する。

電話の着信やメール、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の通知、音楽再生の操作などの機能を実装。IP65防水/防塵性能を備える。

容量320mAhのリチウムポリマーバッテリーを内蔵し、約2時間の充電で約5日〜7日稼働する。Bluetooth 5.2をサポート。アプリの対応OSはiOS 12.0〜、Android 9.0〜。なお、本機の使用にはスマートフォンとの連携が必須とのことだ。

その日の気分で選べる着せ替えベルト、専用USB充電ケーブルが付属する。

カラーはブラック（バンドカラーはブラック、エバーグリーン）、ホワイト（同ホワイト、ライトグレー）の2色。

価格はオープン。