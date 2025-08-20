【ホラー漫画】子どものころからよく見ていた「黒い影」の夢が現実に!?そのとき助けてくれた意外な人物は…？【作者に聞く】
「怖かったら一杯無料」を謳い文句に、実話ホラーを語ってくれる客を待つ、スナック店主兼シナリオライターのエミ。霊感ゼロながらも、なぜか彼女の元には続々とコワイ話が集まってくる…。そんな珠玉の“コワイ話”を1話完結で展開していく漫画「丑三つ時、コワい話はこのBarで」。そこにつづられているストーリーは、フジテレビ「ほんとにあった怖い話」や「呪怨 THE LIVE」の脚本家でもあり、本作の原作者・穂科エミさんが集めた実話がもとになっているというから驚きだ。今回は、第3話「黒い影」の後編を紹介するとともに、原作者の穂科エミ(@hbdg1999)さん、作画を担当している近原さんのお2人に話を伺った。
本作「黒い影」は、例に漏れず、友人の実話だという。
幼いころからよく見ていた「黒い影」の夢。どこか分からない一本道を歩いていると、少し先に黒い影が見えるのだが、どんなに歩き続けてもその距離は縮まらないという不思議な夢だ。ある日、出張先のホテルへの帰り道、夢と似たような風景の道に迷い込んだ主人公。なんとそこには黒い影が…！黒い影に捕まりそうな危険な状況の中、いよいよかと思ったそのときに「来るな！」という声とともに押し出され、なんとか逃げ切ることができた。後の話で、その道は地元の人間も近づかないとても危険な道だと知らされると、幼いころから黒い影の夢を見せ危険を知らせてくれたのは、ずっと側で護ってくれた「お祖父様」だったのかもしれないと思う主人公なのであった…。
原作を務める穂科エミさんは、ホラーコンテンツを取り扱うテレビ番組の脚本家としても活躍されている。穂科エミさん自身「普通の夢よりも悪夢を見ることの方が多い」のだそう。悪夢を見ることについては「普段では考えつかないような展開が起きたりするので、執筆業としてはむしろ引き出しが増えるなぁなんて思っています」と脚本家ならではの考えも語ってくれた。
また、「物心がついたときから落書きばかりしていた」と話す作画担当の近原さんは、作画を担当することになった当時「漫画はあまり描いたことはなく、一枚絵が多かったです」と意外な裏話も教えてくれた。
穂科さんのリアルな原作をもとに、本作がより魅力的に映る様描く近原さん。2人のタッグで描かれるホラー漫画は、一度読んだら思わず引き込まれてしまう！
取材協力：穂科エミ(@hbdg1999)、近原
