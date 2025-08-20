ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÍ¿Àµ»á¡¡´Ú¹ñ¤ò¡ÈÆó½Å¿Í³Ê¡É¤ÈÈãÈ½
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÎËå¡¢Í¿Àµ»á¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤¬Í»ÏÂ»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¹çÆ±·³»ö±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆó½Å¿Í³Ê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤ÈÍ¿Àµ»á¤Ï19Æü¡¢ËÌÄ«Á¯³°Ì³¾Ê¤Î¹â´±¤È¤Î²ñµÄ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûÂçÅýÎÎ¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÂÐÏÃ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ì¸À°ì¸À¤¬ÌÑÁÛ¤Ç¥Ð¥«¤é¤·¤¤Ì´¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¡¢¡ÖÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Í»ÏÂ»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´Ú¹ñ¤¬18Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¹çÆ±·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆó½Å¿Í³Ê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤Î³°¸òÁê¼ê¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£