Kep1er¿·¶Ê¡ÖBUBBLE GUM¡×MV¸ø³«¡ª¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤ÊKep1er¤Î»Ñ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤ÄºîÉÊ

Kep1er¤Î7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBUBBLE GUM¡Ù¤¬¡¢8·î19Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥êー¥¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖBUBBLE GUM¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ØBUBBLE GUM¡Ù¤ÇKep1er¤é¤·¤¤²»³ÚÀ¤³¦¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼¨¤¹
Kep1er¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØBUBBLE GUM¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤É¤³¤ËÃÆ¤±Èô¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°Æ¸¤é¤·¤µ¤È¥«¥ê¥¹¥Þ°î¤ì¤ë»Ñ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦Æ²¡¹¤È¤·¤¿¡¢Ç½Æ°Åª¤Ê¾¯½÷¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBUBBLE GUM¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Kep1er¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¶¯¤¤¥Üー¥«¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾´¶Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¿§ºÌ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇKep1er¤é¤·¤¤²»³ÚÀ¤³¦¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖBUBBLE GUM¡×¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥Ùー¥¹¤ÎEDM¥Ý¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¶Ê
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖBUBBLE GUM¡×¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Óー¥È¤Î¾å¤Ë³ê¤é¤«¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Üー¥«¥ë¥ì¥ó¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Ùー¥¹¤ÎEDM¥Ý¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¶Ê¡£Æ²¡¹¤ÈÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢Kep1er¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤ÎMV¤Ï¡¢Kep1er¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤´ó¤»¤ÆÀäÂÐ¤Ë°ú¤¤Ï¤¬¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎºîÉÊ¡£Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÉ¬¤º¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢Â¾¿Í¤Î»ëÀþ¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤ò²õ¤¹¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¡¢¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤ÊKep1er¤Î»Ñ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤ÄºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¶ÉÕ¤Ç¤Ï²Î»ì¤Î¡ÖPop that body like bubble gum¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¤òÄ¾´¶Åª¤Ë¼ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÌÌÇò¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤«¤Ä¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ー¤Ê¹½À®¤¬ÌÜÎ©¤Ä¿¶ÉÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤Ê¤ªKep1er¤Ï¡¢10·î3Æü¤«¤éÆüËÜ¹ñÆâ3ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¡Ø2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia]¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)KLAP (C)WAKEONE
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.19 ON SALE
MINI ALBUM¡ØBUBBLE GUM¡Ù
