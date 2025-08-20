¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â»²À¯ÅÞ¤òÊø¤»¤Ê¤¤¡ÄÁÈ¿¥ÏÀ¤ÎÀìÌç²È¤¬¸ì¤ëŽ¢È×ÀÐ¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í×ÁÇŽ£
»²À¯ÅÞ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÅÞÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë280°Ê¾å¤Î»ÙÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢150Ì¾°Ê¾å¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤òÍÊ¤¹¤ëÁÈ¿¥ÎÏ¤Ï¡¢¿·¶½À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Î±éÀâÃæ¤Îº¹ÊÌÅªÈ¯¸À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀª¤¤¤¬¿ê¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÅÞ°÷¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò·ëÂ«¤µ¤»¤ë²¿¤é¤«¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤ÎÀìÌç¤Ç¤¢¤ë·Ð±ÄÁÈ¿¥ÏÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
³ÆÀ¯ÅÞ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢»²À¯ÅÞ¤¬ÅÞ°÷¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¡ÖÌò³ä¡×¤òÈó¾ï¤Ë¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆþÅÞ¤òÊç¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦ÅÞ¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÆÈ¼«¤ÎÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Î³Ø½¬¤ä¼Ò²ñ³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÞ°÷¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡×¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÎóµó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Â¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤âÅÞ°÷Êç½¸¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÌò³ä¤òÌÀµ¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»²À¯ÅÞ¤ÏÅÞ°÷¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¡¢½¸É¼Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ÎÍø³²´Ø·¸¼Ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶¨Æ¯¤·¤ÆÁÈ¿¥¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÁÈ¿¥²½¡×
¤Ê¤¼¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½¸ÃÄ¤ò¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥ÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö½¸ÃÄ¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥¡×¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä³Ø¼Ô¤Î¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Î©Í×·ï¤È¤·¤Æ¡Ö¶¦ÄÌÌÜÅª¡¢¶¨Æ¯°ÕÍß¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î3¤Ä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤ÏÅÞ°÷¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤ÎÍ×·ï¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ÇÁªµó±¿Æ°¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÞ°÷¤ÎÁÈ¿¥²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£»²À¯ÅÞ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤Î¸»¤Ï¡Öµ¢Â°°Õ¼±¡×
²Ã¤¨¤Æ¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¡Öµ¢Â°°Õ¼±¡×¤Î¾úÀ®¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
µ¢Â°°Õ¼±¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï»º¶È¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎÈø¹âË®Íº¤Ë¤è¤ëÂ¤¸ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èø¹â¤Ïµ¢Â°°Õ¼±¤ò¡Ö¤¢¤ë½¸ÃÄ¤ÎÀ®°÷¤¬¤¿¤ó¤Ë·Á¤Î¾å¤Ç¤½¤ì¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤«¤é¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¸³è´¶¾ð¤Î¾å¤Ç¤â¡ÊÃæÎ¬¡Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸³èº¬µò¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸³è´¶¾ð¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¼¨º¶Åª¤Ç¤¹¡£»²±¡Áª¤Ç¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤äÀ¯ºö¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è´¶¾ð¤Ë¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤·¤Ð¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¡×¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¡¢»²À¯ÅÞ¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎµÞÁý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¾å¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ûÂ¸À¯ÅÞ¤¬¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸³è´¶¾ð¤ò¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Î¼çÄ¥¤ÇÊñÀÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÞ°÷¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Îµ¢Â°°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Î·ëÂ«ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ëÅÞ°÷¤¬»²À¯ÅÞ¤Î³èÆ°¤ò¡ÖÂç¿Í¤ÎÉô³è¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼çÄ¥¤ÎÀ§Èó¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢À¯¼£³èÆ°¤¬¼ñÌ£¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÀ¸³è´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÆÃ°Û¤ÊÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¸Å¤¤ÆüËÜ¡×¤Ë²óµ¢¤·¤¿À¯ÅÞ
¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡¢ÁÈ¿¥²½¡¢µ¢Â°°Õ¼±¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸Å½¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤ÎÀìÌç¤Ç¤¢¤ë·Ð±Ä³Ø¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÅª¤Ê¸ÛÍÑ´·¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¡×¤Ï¡¢ºòº£¤Ç¤ÏµìÊÀ¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤È½¾¶È°÷¤¬ÌÀ¼¨Åª¤Ê·ÀÌó´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÁ°Äó¤Ç¿¦Ì³ÆâÍÆ¤¬ÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¡×¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤âº¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ÈÀ¯ÅÞ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½Âå¤Î´ë¶ÈÁÈ¿¥¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡¢Îã¤¨¤Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤¬¡¢Æ±»þÂå¤ÎÀ¯ÅÞÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²¿¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾Àâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Î´ë¶ÈÁÈ¿¥¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡È¤«¤é¤³¤½¡É¡¢À¯¼£¤ÎÎÎ°è¤ÇÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î
Îã¤¨¤Ð¡¢1920Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ¤ÎÄÂ¶âÂÎ·Ï¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸³èµë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´ë¶È¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤¬²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤ÆÄÂ¶â¤òÀßÄê¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯ÄÂ¶â¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Àï¸åÉü¶½¤ò·Ð¤Æ¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÀ¸³èµë¤Ï¿¦Ç½µë¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤â¤¢¤ë²ÈÂ²¼êÅö¤ä½»Âð¼êÅö¤Ï¤½¤ÎÌ¾»Ä¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤Ï¼Ò°÷¤ÎÀ¸³è¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë°Õ»×¤Èµ¡Ç½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¡ÖÆüËÜÅª·Ð±Ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤ä²ÈÂ²¼çµÁÅª¤Ê·Ð±Ä¤Ç¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¸³è¤ò¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¡¢¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®°÷¤ÎÀ¸³èÌÌ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ËÅÉ¤êÂØ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤äµ¢Â°°Õ¼±¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶ÈÊ¸²½¤Ï¤ä¤»ºÙ¤ê¡¢¿Í¡¹¤òÊñÀÝ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸³è¤´¤ÈÊñÀÝ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤¬À¸³è´¶¾ð¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æµá¿´ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»²À¯ÅÞ¤È¤Ï¡Ö¸Å¤¤ÆüËÜ¤Ë²óµ¢¤·¤¿À¯ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Î¡Ö¹âÎð½÷À¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»º¤á¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»ö¤ÎÀ§Èó¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼çÄ¥¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤ì¤Ï¡Ö¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡×¤À¤È¡¢Ã¯¤¬ÄêµÁ¤·¤¿¤Î¤«
¡Ö¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¸½Âå¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ï¿¿¤ÃÅö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â»²À¯ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ä¼çÄ¥¤Ë¼ó¤òÇ±¤ë¤È¤³¤í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ²ÄÇ½¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎÂÀÏº´ÝÇî»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î²ÁÃÍ°Õ¼±¤òÄ´ºº¤·¤¿Ê¸¸¥¤Ç¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÂç¤¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ï»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¬ÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤«¤Ä¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØºÇ¸å¤Î¼ø¶È¡Ù¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔ¾®Àâ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£19À¤µª¸åÈ¾¡¢ÉáÊ©ÀïÁè¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ë¤è¤ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¤Î¼ø¶È¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥¢¥ë¥¶¥¹ÃÏÊý¤Î¶µ»Õ¤¬¡¢Êì¸ì¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤Î¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¤ò¶¤ËÆÍÁ³Êì¸ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÉÁ¼Ì¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾®Àâ¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Î¥¢¥ë¥¶¥¹ÃÏÊý¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì·Ï¥¢¥ë¥¶¥¹¸ì¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¿¤«¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤¬Êì¹ñ¸ì¤«¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤ò´Þ¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÑÍÆ¤Ï¤È¤¤ËË½ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥¶¥¹ÃÏÊý¤ÏÀ¯¼£Åª¾õ¶·¤äÀïÁè¤Ë¤è¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â²áµî¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤¬¾ï¤ËÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Ë½ÎÏÅª¤È¤¤¤¨¤ëÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º¬ÉÕ¤¤¤¿Ê¸²½¤ä½¬´·¤ò¿Í¡¹¤ÏÍÆ°×¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤â¤Á¤í¤óË½ÎÏ¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÂ¥¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÀâÌÀ¤äÀâÆÀ¤¬ËüÇ½¤Ç¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢È¿È¯¤·¤¿¤ê¡¢´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÁØ¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ìµ²¼¤ËÈÝÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢È¿È¯¤Î¿§¤Ï¤è¤êÇ»¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£SNS¤Ç¤âÌµ²¼¤ÊÈÝÄê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÏµÕ¸ú²Ì¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤âÂ¿¿ô¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯»²À¯ÅÞ¤¬»Ù»ý¼Ô¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ÆÈ¿´¶¤ä°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤«
°ìÊý¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÀª¤¤¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢À®Ä¹´ü¤ÏÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ´íµ¡¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£³ÈÂç´ü¤ÎÁÈ¿¥¤¬¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä»ñ¶â·«¤ê¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤è¤êÆâÉô¤«¤éÊø²õ¤¹¤ë¤Î¤Ï´ë¶È·Ð±Ä¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤äµ¢Â°°Õ¼±¤Î°Ý»ý¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¯¼£³èÆ°¤Ï½¢¶È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬¤º¤·¤â·ÑÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅÞ°÷¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬³èÆ°¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³èÆ°¤ËÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬»²À¯ÅÞ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¤ÏÀ¤¬Ä¾¶á¤Î»²À¯ÅÞ¤ÎÀª¤¤¤ò²áÂç¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¼è¤êÍð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»²±¡Áª¤ÇÂçÉý¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¿ô¤Ï½°»²¹ç¤ï¤»¤Æ18Ì¾¡£¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÌ¤¤À¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î¿ô¤âÆüËÜ¹ñÌ±Á´ÂÎ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡ÖÍ½ÁÛ¤è¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀªÎÏ¤ò²áÂç¤Ë¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¡¢²á¾êÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¶¼°Ò¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»²±¡Áª¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ö°ãË¡³°¹ñ¿Í¥¼¥í¡×¤òÁÊ¤¨¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÁÊ¤¨¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÀª¤¤¤Ë·Þ¹ç¤·¤Æ¡¢»Ù»ý¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¾¯¿ôÇÉ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤ÀªÎÏ¤¬²áÂç¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¼çÄ¥¤ËÂ¿¿ôÇÉ¤¬Êâ¤ß´ó¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²½Êª¤ÎÀµÂÎ¸«¤¿¤ê¸Ï¤ìÈø²Ö¡×¤È¤¤¤¦¸Å¶ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¶¼°Ò¤ÎÀµÂÎ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
»²À¯ÅÞ¤ÎÁÈ¿¥¤äÀªÎÏ¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¾ê¤Ë¹¶·âÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢ºßÆü³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò²á¾ê¤ËÀú¤Ã¤ÆÇÓ³°¼çµÁ¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤È¹½¿Þ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÍý²ò¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÈãÈ½¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò·ø»ý¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤ß¤Ä¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½®ÄÅ ¾»Ê¿¡Ê¤Õ¤Ê¤Ä¡¦¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë
·Ð±Ä³Ø¼Ô¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê¹Ö»Õ
1989Ç¯¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¶µ°éÉô½¤Î»¡¢ÀìÌç¿¦½¤»Î¡Ê·Ð±Ä³Ø¡Ë¡£2019Ç¯¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡¢Çî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯10·î¤è¤ê¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·Ð±Ä³Ø¤Îµ»Ë¡¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¡¢¡ØZÀ¤Âå²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ©ÅÙÊ£»¨À¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡ÊÇòÅí½ñË¼¡¿2023Ç¯ÅÙÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼³Ø²ñÀ¶À®ÃéÃË¾Þ½ñÀÒÉôÌç¡¢2024Ç¯ÅÙ´ë¶È²È¸¦µæ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¾ÞÃø½ñ¤ÎÉô¼õ¾Þ¡Ë¡¢¡ØÁÈ¿¥ÊÑ³×ÏÀ¡Ù¡ÊÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¼ã¼Ô¶²ÉÝ¾É¡¡¿¦¾ì¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÉÂÍý¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
