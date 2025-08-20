“ほぼ紐”ドレスなどキワドい姿が話題に、肉体自慢のK-POP美女が敢行した極限ダイエット

歌手チョン・ソミが、極端なダイエットによる“副作用”を明かした。

8月18日にYouTubeチャンネル「上水（サンス）洞作業室」で公開された番組『音楽の話だけすると思ったソミ』には、チョン・ソミが放送作家アン・ヨンジン、作曲家ラドと近況を語り合う様子が収められていた。

番組内でアン・ヨンジンは「ソミが窓を開けて高級車を運転しているのを目撃した」と証言。実際、チョン・ソミは約4億ウォン（約4000万円）相当のベンツGクラス最上級モデル「G65 AMG」を所有していることで知られている。

この話題にソミは笑いながら「私はただ、その日の天気を感じたいだけ。だから窓を全部開けて、サングラスをかけて、髪も整えずにぐしゃぐしゃのまま走るんです。それが自分らしいみたい」とコメント。さらに「龍山区や梨泰院を走っていると、会社のプロデューサーの先輩たちに“さっきそこで見たぞ”ってよく言われます」と照れながら明かした。

（画像＝ユーチューブ）ダイエット関連のトークをしているチョン・ソミとラド

また彼女は過酷なダイエット経験についても告白。「（2021年の）『DUMB DUMB』の活動の時、人生で一番厳しいダイエットをしました。1年間、牛ヒレ肉や豚の肩ロースなど脂身のない肉とプチトマトだけを食べ続けて、体質を変えようとしたんです」と振り返り、周囲を驚かせた。

これまで背中が丸出しの“ほぼ紐ドレス”や、大胆なキャミソール姿をSNSに公開するたび話題となってきたチョン・ソミ。そこには徹底した肉体管理で作り上げた自分の体を披露したいという思いもあったのかもしれない。

しかし、その代償も大きかった。「最初は極端に食べなかったせいで、10kg以上リバウンドしました」と明かし、切実な胸の内を吐露した。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、I.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHE BLACK LABELに移籍し1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。