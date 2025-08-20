この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画『公益財団法人営業の女性にインタビュー』で、公益財団法人の営業として働くお姉さんが、自身の職業観やお金事情について赤裸々に語った。



「ぽくないってよく言われます」と冒頭で話し、“公益財団の営業”という肩書きとのギャップを指摘される日々を明かした。現在勤めている会社では、相続税対策をメインに活動し、「自社60億持ってる人を対象なんですよ」と、顧客層が超富裕層であることを紹介。「本当だったら何年もかかるっていうのを、一緒に作れる先生を紹介してます」と、プロフェッショナルな人脈にも触れた。



営業活動については「知り合いに声かけてます」とややアナログな集客方法を語る一方、「始めたばかりで0円です」と現在の収入はまだゼロ。しかし「1000万ぐらい稼ぎたいです」「年収で？」「1ヶ月で」と、破格の月収目標を口にし、その夢の大きさにスタッフも驚く場面も。「可能なんですか？」という問いには「うーん、わからないです」と率直に答えつつも、新人ゆえの野望をのぞかせた。



仕事の楽しさについて尋ねられると「ご飯を経費で食べれる」と語り、「あんまり営業してもつながらないって感じ」と現状のつらさも吐露。家賃は1DK・43平米で13万円と“堅実”な一面も見せた。



注目の貯金額についてスタッフが直撃すると、「それは言えません」と秘密主義を徹底。理由としては「変動しているので」「ビットコインとか、キャッシュで置いておく意味はないので」と語り、現代的な資産管理のスタイルも明かした。



動画の最後では「インスタは後で教えます。かえちゃん2023で出てくる」とSNSもアピール。破天荒な夢と現代的な価値観が入り混じるインタビューは、営業職女性のリアルな“今”を映し出していた。