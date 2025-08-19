フジテレビの関与も報じられている“性暴力問題”を巡って、2025年1月に芸能界を引退した中居正広。引退に伴って有料ファンサイトは新規受付を終了し、会員に対しても返金などの対応が取られていた。

そして中居が53歳の誕生日を迎えた8月18日の23時59分。

かねてからの告知どおり、有料ファンサイトは完全クローズ。中居のファン、通称“中居ヅラ”からは別れを惜しむ声が多数寄せられた。

「ファンの方たちにとって、ファンサイトは中居さんとの接点を唯一感じられる場所でした。半年以上前から分かっていたこととはいえ、やはり閉鎖を悲しむ人は多いようです。誕生日当日には、X（旧ツイッター）上で“＃中居正広53回目誕生祭”のハッシュタグを付けて、お祝いの言葉と並んで寂しさを綴る投稿が相次いでいました」（スポーツ紙記者）

中居のトラブルについては、フジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングスが第三者委員会を設置し、“性暴力”があったと認定。

しかし、その後“名誉回復”のため中居が弁護士を通じて第三者委員会に反論を出すなど、中居側と第三者委員との応酬が続いている。

「自宅に引きこもって憔悴している」「海外に逃げたらしい」など、芸能界引退後の動向についてさまざまな噂が飛び交っていた中居。最近では『デイリー新潮』が、痩せて白髪ロン毛に“激変”した姿をキャッチしている。とはいえ、依然として彼の現在の様子は伺い知れぬまま。

中居ファン・“ヅラ”の声が届く場所

そんな中、ファンサイトの完全閉鎖はファンにとって非常に辛いものに違いない。

ところが……。

「ひとつ朗報がありまして、実は中居さんの公式サイト『のんびりなかい』はまだ継続して運営されているんです。ニュースの欄が1月23日の引退の報告で止まっているなど目立った動きはありませんが、中居さんの足跡が残っているという意味で、ファンにとって勇気づけられる場所になっているようです」（アイドル誌ライター）

さらに、サイト内から中居へメッセージが送れる「メッセージの部屋」も残されているということで、

《せめてここだけでも残してくれてありがとう、中居くん本当にありがとう》

《まだ繋がっていられることに感謝しかない》

《一方通行でも、中居くんに気持ちを伝えられる場所があって救われる。心の安定剤だよ》

《私たち“ヅラ”の声が届く場所。細い糸だけどこれがあるだけで幸せ》

など、喜びの声が殺到している。

ただ、1月23日の引退時に出した「ご報告」には、《会社であります【（株）のんびりなかい】につきましては、残りの様々な手続き、業務が終わり次第、廃業することと致します》との記載が。

廃業のタイミングでサイトも閉鎖となるのか、それともこのまま残し続けるのか――。

いずれにしても、“ヅラ”たちにとっては1秒でも長く存在し続けてほしい場所なのは間違いない。