『結界師の一輪華』TROYCA制作でテレビアニメ化 異能×和風ラブファンタジー
クレハ氏による異能×和風ラブファンタジー小説『結界師の一輪華』がテレビアニメ化されることが決定した。ティザービジュアル、スタッフ情報が公開され、アニメーション制作は「アルノドア・ゼロ」「櫻子さんの足下には死体が埋まっている」「アイドリッシュセブン」などを手掛けたTROYCAが担当することが発表された。
【画像】キャラクター原案ボダックス氏『結界師の一輪華』アニメ化お祝いイラスト
本作は落ちこぼれ術者で優秀な双子の姉と比べられ虐げられてきた少女・華が、本家の当主に契約結婚を迫られることをきっかけに本当の自分らしく生きていくために奔走してゆく和風恋愛ファンタジー。
きょう19日、公式サイトと公式Xが開設され、原作者のクレハ氏からのコメントとキャラクター原案・ボダックス氏、漫画・おだやか氏からの祝福のイラストも公開された。
■イントロダクション
遥か昔から、５つの柱石により外敵から護られてきた日本。 柱石を護る術者の分家に生まれた一瀬華（いちせ・はな）は、 幼いころから優秀な双子の姉と比べられ、虐げられ続けてきた。ある日突然、華は強大な力に目覚めるも、平穏な生活を望んで力を隠し、落ちこぼれ術者として暮らしていく。しかし、本家の若き当主である、一ノ宮朔（いちのみや・さく）にその力を見抜かれ、強引に結婚を迫られてしまい―。華は望んでいた静かな暮らしを手に入れることができるのか。これは、見捨てられた少女が本当の自分らしく生きるための、はじまりの物語。
■スタッフ
原作：クレハ（『結界師の一輪華』角川文庫 刊）
キャラクター原案：ボダックス
漫画：おだやか（B's-LOG COMICS刊）
監督：喜多幡徹
キャラクターデザイン：村山未菜美
シリーズ構成・脚本：柿原優子
アニメーション制作：TROYCA
■原作：クレハ コメント
いつも応援ありがとうございます！
皆様のおかげで『結界師の一輪華』をこの度テレビアニメ化することができました。
アニメ化のお話を知ったときには驚いて信じられない思いでしたが、脚本やキャラデザが進むにつれてじわじわと実感できるようになりました。
本作をここまで大きくしてくださった、たくさんの方々に感謝申し上げます。
これからも『結界師の一輪華』が盛り上がるように頑張っていきたいと思います。
本当にありがとうございました！
