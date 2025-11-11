¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¤Ç¤Ï±é½Ð¤äºî²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÇÁüÁÇºà¤ò²Ã¹©¡¦¹çÀ®¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ê²èÌÌºî¤ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö»£±Æ¡×¤â½ÅÍ×¤Ê¹©Äø¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¢¥ë¥É¥Î¥¢¡¦¥¼¥í¡Ù¡ØRe:CREATORS¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦TROYCA¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»£±Æ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡ÖTROYCA ¥¢¥Ë¥á»£±ÆºÂÃÌ²ñ¡×¤¬¡¢¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»£±Æ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Á¡ú¥¢