¥×¥íÌîµåDeNA¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¡Ê66¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î17Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢26Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÆÈ¼«Í½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«¤ÏÀäÂÐ¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åê¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×
°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡ËÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢23Ç¯Âç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£26Ç¯Âç²ñ¤Ï¥×¡¼¥ëC¤ËÂ°¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¸½Ìò»þÂå¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¹âÌÚ»á¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢DeNA¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¹âÌÚ»á¤Ï¡¢26Ç¯Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢ºÇ½é¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢31¡Ë¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï23Ç¯Âç²ñ¤ËÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÅêÂÇ¤Ë¤ï¤¿¤ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£26Ç¯Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¹âÌÚ»á¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ÏÌî¼êÅÐÏ¿¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼é¤é¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åê¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡£ÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢DH¡Ê»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÏÈ¤ÇÂçÃ«¤ò¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿Åê¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÜ¾ëÂçÌï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¹â¶¶¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢»³ºê°Ë¿¥¡Êµð¿Í¡Ë¡¢°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢º£°æÃ£Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢¿ù»³°ì¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¶¶ËÜÐÒ¼ù¡ÊÃæÆü¡Ë
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖÅê¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢39¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤ë·»µ®Ìò¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄó¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1ÏÈ¸º¤ë¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏÅê¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥³¡¼¥ÁÏÈ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢Áª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶õ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÏÃ¤·Áê¼ê¡¢ÁêÃÌÌò¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï09Ç¯Âç²ñ¡¢23Ç¯Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤È¤·¤Æ¼ã¼ê¤ò¤±¤ó°ú¡£08Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¹ñºÝÂç²ñ·Ð¸³¤¬Ë¤«¤ÊÍê¤ì¤ëÅê¼ê¤À¡£
5·î¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÄ´À°ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢23¡Ë¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹âÌÚ»á¤Ï¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢»³ËÜÍ´Âç¡ÊDeNA¡Ë¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Êµð¿Í¡Ë¤é3¿Í¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¡¢Â¼ÎÓ°ìµ±¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¡¢Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ÂÀÅÄÌº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÃæÌîÂóÌ´¡Êºå¿À¡Ë¡¢¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤é¤òÍ½ÁÛ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³°Ìî¼ê¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤é¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¥×¡¼¥ëC¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£·è¾¡¤Ï3·î17Æü¤Ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
