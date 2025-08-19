蘭の奇跡を肌へ♡ゲラン「オーキデ アンペリアル」20年研究が生んだ最新クリーム

2006年に誕生して以来、ゲラン最高峰のエイジング¹ケアラインとして世界中の女性を魅了してきた〈オーキデ アンペリアル〉。蘭の神秘の生命力と20年にわたる研究を融合させ、2025年、新たに誕生したのが〈オーキデ アンペリアル ザ ロンジェビティ クリーム〉です。肌細胞の長寿を追求し続けたゲランが、ついに到達した革新的なフォーミュレーション。その贅沢なテクスチャーと至高のケア体験を、ぜひチェックしてみてください。

蘭の生命力が導く第6世代テクノロジー

ゲランは、蘭の研究を重ねる中で驚異的な長寿を誇る「バンダ・セルレア」に着目しました。

100年以上生きる力をもつこのブルーオーキッドは「万代蘭」と呼ばれ、その生命力は肌の若々しさへと応用可能であると判明。

抽出された恵み¹と先端技術の融合により、第6世代の〈オーキッド ロンジェビティ テクノロジー²〉が完成しました。

MAMs（ミトコンドリア・小胞体間連携ゾーン）の活性化に働きかけ、肌の細胞長寿メカニズムをサポートします。

オーキデ アンペリアルの新作ラインナップ

オーキデ アンペリアル ザ ロンジェビティ クリーム／オーキデ アンペリアル ザ ロンジェビティ リッチクリーム

2025年に登場するのは、2種類のクリーム。

いずれも 本体 50mL 70,400円（税込）／リフィル 50mL 59,400円（税込）。天然由来成分を高配合（クリーム97%¹、リッチクリーム96%²）し、上質なテクスチャーが肌にとろけるように馴染みます。

使うたびにハリ感と輝きが増し、フェイスラインを引き締めながら若々しい印象へと導きます。

サステナブルとラグジュアリーの両立

環境への配慮もゲランのこだわり。リフィルパッケージの90%⁴には植物由来のセルロースを採用し、再利用可能な素材を使用。

安定的な保存を可能にしながらも環境負荷を軽減する仕組みです。サステナブルとラグジュアリーを両立した、新時代のスキンケア体験を提供します。

¹ 自然由来指数97%（水55%を含む）ISO16128準拠

² 自然自然由来指数96%（水54%を含む）ISO16128準拠

⁴ リフィルの素材重量と比較して算出。

未来の肌を輝かせる至高の一滴

ゲランが20年をかけて磨き上げた〈オーキデ アンペリアル〉の新たな到達点、ザ ロンジェビティ クリーム。

蘭の生命力と最先端の研究が融合したその処方は、日々のスキンケアにラグジュアリーなひと時をもたらします。使うたびに、肌はハリと輝きに満ち、自信にあふれる表情へ。

未来の美しさに投資するように、あなたの肌を次のステージへ導いてくれるでしょう♡