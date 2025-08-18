

＝LOVE・大谷映美里＆齋藤樹愛羅

指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里と齋藤樹愛羅がこのほど、京セラドーム大阪で開催された『関西コレクション 2025 A/W』に出演した。ランウェイ後にインタビューを行った。 ――ランウェイを歩いた感想大谷映美里

本当に緊張しました。前回も出させていただいたのですが、今回は５つのステージに出させていただいて、とても嬉しかったです。特に、私のブランド「Rose Muse」が初めての出展だったので、ドキドキワクワクだったのですが、無事終わって今は幸せな気持ちです。 齋藤樹愛羅

私も最初に「Rose Muse」さんの衣装を着させていただいたのですが、ランウェイの最初だったので緊張していました。プロデューサーのみりにゃ（大谷映美里）が、画面を嬉しそうな表情で見つめている姿を見て実感が湧いてきました。そして、みりにゃが歩く背中を見て「よし！」と気合が入りました。本当にあっという間で、私は４ステージ歩かせていただいたのですが、毎回景色が違って見えて、とても楽しかったです。――いま着用されている「BABY, THE STARS SHINE BRIGHT」の衣装のポイントは？ 大谷映美里

すごく可愛いです！

こんなキラキラでフリフリな衣装はなかなか着る機会がないので、とても嬉しいです。今回は真っ白な衣装で、持たせていただいたステッキもお揃いなんです。“双子感”が可愛いです。齋藤樹愛羅

髪の毛もお揃いですし、私はリボン、みりにゃは熊耳が付いていて、ベールも一緒なんです。大谷映美里

本当に双子みたいで、最後のフィナーレでも＝LOVEの「とくべチュ、して」を流していただいて幸せでした。齋藤樹愛羅

“とくべチュ”でした。――お互いの衣装で、隠れた見どころや好きなポイントは？大谷映美里

そうですね……あ、靴がお揃いですね！ 齋藤樹愛羅

本当だ！

いま気づきました（笑）。隠れたポイントというのは難しいですが、やっぱりリボンがたくさん使われているところが好きです。無駄なスペースがなく、どこをアップで撮っても可愛いです。 大谷映美里

樹愛羅はやっぱりピンクとリボンが本当に似合っています。隠れポイントといえば、アクセサリーもすごく可愛いんです。たとえば指輪とか、真ん中にストーンのようなものがあるのですが、その中に「BABY, THE STARS SHINE BRIGHT」の「B」と書いてあったり、ブレスレットもキラキラで可愛いです。齋藤樹愛羅

モチーフが全部お揃いなんです。大谷映美里

こだわりポイントがたくさんで嬉しいです。――お二人にとってファッションとは？ 齋藤樹愛羅

私はめちゃくちゃ詳しいわけではないのですが、昔の写真を見返すと、今の私では着ないような服や、逆に今では着られないような服を着ていたりして、その時の自分のテンションや楽しんでいたファッションがよく分かります。いろいろなことに挑戦できるのがすごく楽しいので、もっとファッションを好きな人が増えたらいいなと思います。大谷映美里

ファッションはいろんな系統があるので、本当にいろんな自分になれるものだと思っています。人生の楽しみはいろいろありますが、その軸にファッションが自分の中にはあるなと感じています。――今後の活動について。 大谷映美里

＝LOVEは９月からツアーがまた始まります。「とくべちゅ、して」がたくさんの方に届いたと思うので、新しく＝LOVEを好きになったという方も、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。齋藤樹愛羅

今日のイベントで初めて私たちを観てくださった方もいらっしゃると思うので、どんなきっかけでも知ってもらえたら私たちは嬉しいです。ぜひこれからもっと＝LOVEを知って、愛を深めていってほしいです。