「Qoo10」は、2025年10月7日(火)、8日(水)に東京有明アリーナで、大同生命SV.LEAGUE MEN初代チャンピオンのサントリーサンバーズ大阪と、欧州バレーボール連盟主催のCEVチャンピオンズリーグ2025で初優勝を果たしたシル・サフェーティ・ペルージャ(イタリア)が対戦する「Qoo10 presents ワールドチャレンジシリーズ 2025」に特別協賛し、サントリーサンバーズ大阪のファンクラブ会員先行販売として8月18日(月)12時から、また一般販売として9月1日(月)12時から観戦チケットの販売を開始。

Qoo10「サントリーサンバーズ大阪 vsシル・サフェーティ・ペルージャ戦の 観戦チケット」

開催日時 ： 第1試合：2025年10月7日(火)19:00試合開始

第2試合：2025年10月8日(水)19:00試合開始

※試合開始時間は予定です。

会場 ： 東京有明アリーナ(〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11-1)

対戦カード ： サントリーサンバーズ大阪 vs シル・サフェーティ・ペルージャ

主催 ： サントリーサンバーズ大阪

チケット販売 ：

・サントリーサンバーズ大阪ファンクラブ先行発売：2025年8月18日(月)12:00〜8月22日(金)11:59

※発売日は会員カテゴリー別となり、プレミアム会員・プラチナ会員8/18(月)、ゴールド会員8/20(水)、レッド会員・ジュニアチケット会員8/21(木)の各日とも12時からです

※対象席種はホスピタリティを含むチケットのみの先行販売

・一般販売：2025年9月1日(月)12:00〜※全席種販売、お一人様1試合につき4枚まで購入可能

「Qoo10」は、2025年10月7日(火)、8日(水)に東京有明アリーナで、大同生命SV.LEAGUE MEN初代チャンピオンのサントリーサンバーズ大阪と、欧州バレーボール連盟主催のCEVチャンピオンズリーグ2025で初優勝を果たしたシル・サフェーティ・ペルージャ(イタリア)が対戦する「Qoo10 presents ワールドチャレンジシリーズ 2025」に特別協賛し、サントリーサンバーズ大阪のファンクラブ会員先行販売として8月18日(月)12時から、また一般販売として9月1日(月)12時から観戦チケットの販売を開始します。

この大会は、大同生命SV.LEAGUE MEN初代チャンピオンで、多くの日本代表が所属するサントリーサンバーズ大阪と、日本代表・石川祐希選手が所属するヨーロッパ最高峰のタイトルを獲得したイタリアチームのシル・サフェーティ・ペルージャの試合です。

国内では初となる、日本とヨーロッパ王者が対戦する貴重な機会です。

今回、Qoo10は大会の特別協賛社として、観戦チケットを独占販売すると共に、選手とのふれあいイベント等の参加権付きホスピタリティチケットを販売します。

Qoo10は、様々なかたちでウェルビーイングを目指す人々を支援するため、スポーツイベントに協賛・参加し、スポーツを通じた交流を深めています。

価格表

＊チケット1枚あたり330円のシステム利用料、220円の発券手数料が別途発生します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post バレーボール日本チャンピオンとヨーロッパチャンピオンが対戦！Qoo10「サントリーサンバーズ大阪 vsシル・サフェーティ・ペルージャ戦の 観戦チケット」 appeared first on Dtimes.