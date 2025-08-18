この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが、自身のチャンネルで「【ステーキ宮】ご飯おかわり無料のステーキ屋で爆食！昼からハンバーグとステーキをおかずに自由にご飯を食べ放題したら美味しすぎて満腹になった女の末路【大食い】」と題した動画を公開。動画では、ステーキ宮の魅力を余すことなくリポートし、特に「お肉の旨味がしっかりしてるからこそ、シンプルにお塩で食べるのが一番美味しいです」と語るなど、グルメYouTuberならではの鋭い食レポを展開した。



今回は各テーブルでサラダバーとドリンクバーの豊富さを紹介。「種類豊富なサラダバー。定番の刃物から期間限定サラダ、冷製パスタまで選び放題。デザートのゼリーも発見」と自ら味わいながら、「サラダだけでお腹を満たせるくらい種類豊富」と感動。パスタやマーボーナスなどの珍しいメニューについても「いろんな国入ってる」と驚きの表情を見せた。



メインの肉料理では「私は欲張りなんで、ハンバーグとステーキのセットにしました」と語り、「ご飯とお肉は最高です。トロトロに煮込まれた玉ねぎの甘さも感じる、味わい深いタレでした」と“ミヤのタレ”にも絶賛。「ハンバーグもめっちゃ肉々しくて、ご飯進む」とご飯おかわり自由のサービスを満喫した様子も披露している。



サイドメニューやデザートについても惜しみなく感想を語り、「パスタ普通に1年前分ぐらい食べた気がする」「ステーキはもちろん、ハンバーグもサラダバーも、デザートまで美味しいミヤ。お酢しかないです」と独特の表現で満足度をアピール。動画の最後では「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします」と呼びかけ、普段の食レポに加えてペットの“ももちゃん”にメロンを初めて与える癒やしのコーナーも展開。動画を締めくくった。