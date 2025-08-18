Photo: はらいさん

iPhoneで書いたメモをApple Watchで確認できるってやっぱり便利だね。

iPhoneやiPad、Macでは当たり前のように使える「メモ」アプリですが、ついにApple Watchでも使えるようになる日がやってきました。

ほかのApple（アップル）製品と比べて圧倒的に画面が小さいApple Watchで操作する『メモ』アプリは、正直どんな感じなのか。AppleからwatchOS 26のパブリックベータ版を試す許可を得たため、さっそく触ってみました！

Apple Watchのホーム画面に見覚えのあるアイコンが追加

Image: はらいさん

watchOS 26のパブリックベータ版をインストールしたApple Watchを確認したところ、ひっそりと「メモ」アプリがホーム画面に追加されていました。初代Apple Watchが発売されてから今年で10周年を迎えたわけですが、Apple純正の「メモ」アプリ対応をずっと願ってきたユーザーも中にはいるのではないでしょうか。

『メモ』アプリをよく使う場合は、コンプリケーションを配置しておくと便利

Photo: はらいさん

「メモ」アプリのコンプリケーションは、筆者が確認した限りでは全4種類存在しています。最後に編集したメモを確認できるものが2種類あったのに加えて、「メモ」アプリにすぐにアクセスできるものと瞬時にメモを作成できるものが用意されていました。

ピン留めにも対応。Apple Watchの『メモ』アプリの見た目はこんな感じ

Photo: はらいさん

Apple Watchに最適化された「メモ」アプリですが、至ってシンプルなUIとなっています。iPhoneやMacで書いたメモはiCouldで同期されるため、Apple Watchで最新状態のメモを確認することができます。

Photo: はらいさん Apple Watch Series 10 (46mmケース)で「メモ」アプリを確認してる様子。

どうやら作成済みのメモに関してはApple Watchから文字を追加したり、編集することはできない模様。言うまでもなく、画面は大きければ大きいほど文字が読みやすいですね。

Photo: はらいさん

個人的に地味に感動したのですが、チェックリストはそのまま反映されていました。それぞれの項目をタップするとチェックマークが付きます。iPhoneで買い物リストを作成して、現場に着いたらApple Watchでチェックマークを付けていく、なんて使い方も便利そうです。

Photo: はらいさん

もちろん、Apple Watchの「メモ」アプリから直接新規メモを作成することもできます。Series 10の46mmで文字入力を試してみましたが、時間がかかるのに加えてフリック入力の押し間違えなども起きるため決して快適とは言えません。

そもそもApple Watchの『メモ』アプリは、iPhoneやMacで作成したメモを閲覧するのがメインの使い方になりそうと感じたため、Apple Watch単体で長文のメモを記録するのは現実的ではないとみられます。

Gif: はらいさん

強いていうなら、まだ音声入力のほうが快適です。急にメモを残したい、となった場面でも音声入力×短めの文章なら十分使えて便利に感じると思います。個人的には新規メモの作成ボタンをタップ→音声入力でメモを記録する→ダブルタップでメモを保存、の流れが快適でした。

iPhoneやiPad、Macで作成したメモの閲覧が主な使い方になる予感のApple Watch向け「メモ」アプリ。今後アップデートでどんどん新機能が追加されていくかもしれませんが、今はウェルカムな気持ちでいっぱいです。

これからどうぞ、よろしくね。