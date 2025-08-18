【Pokemon LEGENDS Z-A】 10月16日 発売予定 価格： 7,128円～（パッケージ版） 7,100円～（ダウンロード版）

ポケモンは、10月16日に発売を予定しているNintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「Pokemon LEGENDS Z-A（ポケモンレジェンズZA）」の新情報を公開した。

【【公式】『Pokemon LEGENDS Z-A』| 4人で通信対戦！「Z-A Battle Club」】

これは「ポケモンワールドチャンピオンシップス2025」の開催に合わせて発表されたもの。本作では最大4人で対戦を行なう「Z-A Battle Club」という要素が存在する。制限時間3分の間により多くのポケモンを倒して1位を目指すルールとなっており、ポケモンとトレーナーが一緒になって競う新モードとなるようだ。

遠くのポケモンを狙うことができる技や、複数のポケモンを一網打尽にする技も存在するなど、本作ならではのバトルが楽しめる。

