女優の加藤ローサ（４０）が、１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演し、サッカー元日本代表ＭＦの松井大輔氏（４４）と離婚していたことを明らかにした。番組では松井氏からのメッセージも紹介した。

加藤は冒頭、「実は今は籍を抜いていて、新しい私たちの形で、一緒に生活は続けつつ、ちょっと夫婦っていう形を変えて」と離婚を告白。時期を「今年とかじゃなくて、ちょっと前」とし、理由を「大きなことがあったとかじゃないんですけど、年月を重ねて関係性が変わってったって感じかな」と説明した。

松井氏は加藤との１４年間の結婚生活について「本当に感謝しかないですよね」としみじみ。「自分という、突拍子もない性格だったりだとか。サッカーしかしてこなかったり、いろんな苦労をしたと思いますけど。この発表を期に、彼女らしさをまた出してほしいなっていう風に思いますし、『ニューローサ』をいろんな人に見てもらえればいいんじゃないかなと思います」と語った。

このメッセージに加藤は「ニューローサ…。イマイチだね」と苦笑い。それでも「でもでも、すごく、私は私で…。彼の後じゃないけど、元についてっただけですけども、本当にいろんな経験をさせてもらって、それってやっぱり今となっては貴重な財産だなって思うので、私も感謝してます」と目を潤ませながら話した。

加藤は２０１１年に松井氏と結婚し、同年にフランスで第１子男児を出産。１４年に第２子男児を出産していた。