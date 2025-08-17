¡Ö¥ë¥«¥ª¤ä¤Ð¤¡¡×¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Î¶Ë¤ß¡×²¬»³¤¬¸Ø¤ë¡ÈÀïØË¤Î½ÅÀï¼Ö¡É¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡ª¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ð¥±¥â¥ó¥´¡¼¥ë¤ä¡×
¡¡¼«Ëý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï£¸·î17Æü¡¢J£±Âè26Àá¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ë¥«¥ª¡£90Ê¬¡¢GK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤ËÁö¤ê½Ð¤¹¡£Å¨¿Ø¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤¹¡£ÂÐ±þ¤ËÍè¤¿Å¨GK¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤¹¤È¡¢Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢¡ÖÀïØË¤Î½ÅÀï¼Ö¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥ë¥«¥ª¤ä¤Ð¤¡¡×¡Ö¥ë¥«¥ªÉÝ¤¨...¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¢¥á¥Õ¥È¤¹¤®¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ë¥ë¥«¥ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ð¥±¥â¥ó¥´¡¼¥ë¤ä¡£ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Î¶Ë¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¥«¥ª¤Ï21Àá¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¡Ê£±¡Ý£°¡Ë°ÊÍè¤ÎÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£´¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÊü¤ê¹þ¤á¤Ð²¿¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª GK¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯£±ËÜ¤«¤é¥ë¥«¥ª¤¬¥ÉÇ÷ÎÏ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
