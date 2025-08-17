堀ちえみ　自撮り動画での“激やせ”姿心配相次ぐ…直前に明かしていた「食欲不振」、6年前には“舌6割切除”の大手術も

8月17日までに、歌手で女優の堀ちえみが自身のInstagramを更新。リールで動画を投稿したのだが、その近影の激変ぶりに心配の声が集まっている。

堀は、自撮りの動画を回し「おはようございます、みなさまご心配をおかけ致しました」と、体調不良から復活したことを報告。「夏の暑さが厳しいのと、このところ頑張りすぎていたということもあって、身体が悲鳴を上げていたんだと思います」とこれまでの経緯をコメントした。

「実は、堀さんはここ最近、極度の眠気や、食欲不振に陥っていることを自身のブログで報告していました。13日には、《少しずつ回復しています》と回復していることを綴りながらも、《やはり人間だから心も身体も辛く感じることもあるね。まだ少ししんどさもあるから、家に戻ったら休もうと思います。》と本音を吐露する場面も。ファンからは、当時から心配の声があがっていました」（芸能ジャーナリスト）

今回Instagramにアップされたリールに映る堀は、頬が痩せこけ、首は筋張っており、明らかに痩せたことが分かる姿だった。

コメント欄には、そんな堀の激ヤセぶりに、驚く声が寄せられた。

《頬が凄くこけてるけど本当に大丈夫ですか？？》

《なんか凄い痩せましたね》

《無理しないで。それだけです。》

そんな痩せた姿に心配が集まるのも無理は無い、と前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「堀さんは、2019年2月にステージ4の舌がん（口腔がん）と診断されたことを公表。さらに同年4月には食道がんも見つかり、手術を受けています。舌がんの腫瘍の大きさは約3cm。舌の6割以上の切除と、転移が見つかった左の首のリンパ節を全て切除する必要があったため、11時間以上もかかる大手術となりました」

その後、2024年2月にブログで完治を報告。そんな大病を乗り越えている堀の背景があるが故、体調不良にはファンも気が気ではないだろう。

堀は、担当した医師から「元通りのしゃべり方に戻ることは難しい」と言われたものの、懸命のリハビリを続けた。その努力のかいがあり、今では歌が歌えるほどまで回復し、歌手活動も再開している。

「堀さんは、2020年8月に放送された『24時間テレビ43』（日本テレビ系）で、舌がん手術後初めて歌を披露。その後2023年には、復活ライブを開催し、今年2025年6月からは、全国ライブツアー『Reborn』を開催中です。精力的に歌手活動を続けていますが、少し体力面は心配ですね。ご自身では《もう大丈夫です》とコメントしていますが、身体と相談しながらゆっくり活動してほしいものです」（前出・芸能ジャーナリスト）

元気な姿で歌う堀をファンは望んでいるだろう。