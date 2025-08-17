◇女子プロゴルフツアー ＮＥＣ軽井沢７２ 最終日（１７日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）

首位で出た柏原明日架（富士通）がルーキーの寺岡沙弥香（フリー）に１打競り勝ち、２０１９年マスターズＧＣレディース以来６年ぶりとなる３勝目を挙げた。この日は４バーディー、ノーボギーの６８で回り、通算１４アンダーで真夏の軽井沢決戦を制した。

９、１０、１４番で２〜３メートルのパーパットをしぶとくねじ込み食らいつくと、１５、１６番で５メートルを沈めて連続バーディーを奪い、単独トップに立って振り切った。ウイニングパットを沈めると、静かに左手を挙げ、喜びをかみしめた。

ホールアウト直後の優勝インタビューでは「３勝目までが長かった。コロナがあったりだとか、無観客の大会があったり、自分自身色々ありましたけれども、本当にこの場にもう一度立つことができたのは、日頃からサポートくださっている所属の富士通さんや他のスポンサーさん方、あとは応援団の方々のおかげ」と感謝。

父・武道さんがロープの外で見守った。「父が来てくれて、初めて目の前で優勝を見せられた」と涙を流し、「それが優勝できた理由だと思う」と語った。「４勝目、５勝目を目指していきたいし、柏原明日架を応援したいと思っていただけるようなプレーを届けられるように頑張ります」と締めた。

◇柏原の優勝インタビュー

◆柏原 明日架（かしわばら・あすか）１９９６年１月３０日、宮崎市生まれ。２９歳。７歳でゴルフを始め、２０１０年に全国中学選手権で優勝、日本女子アマ２位。１２年に１６歳以下の男女混合ジュニア選手権で優勝。宮崎・日章学園高を卒業後、１４年７月にプロテストに合格。１９年ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンでツアー初優勝、同年のマスターズＧＣレディースで２勝目。趣味は写真。１７１センチ、６３キロ。